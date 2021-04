In Partner und Partner fanden sie die Architekten, um ihre Vorstellungen zu realisieren. Das Berliner Büro, dessen Ursprung im Schwarzwald liegt, hat sich dem nachhaltigen Bauen verschrieben: Holz steht als Baustoff im Mittelpunkt, die Häuser sollen kreislaufgerecht sein, so dass die eingesetzten Materialien am Ende des Gebäudelebens ohne Qualitätsverlust möglichst wiederverwendet werden können.



„Die größte Herausforderung war es, den Baukörper optimal auf dem engen Grundstück zu plazieren“, erläutert Architekt Klaus Günter. Das Haus sollte einerseits nicht wirken, als sei es zwischen den Nachbarhäusern eingeklemmt, sich andererseits an der Straße aber behaupten und nicht im Hang verschwinden. Für die Position des Gebäudes spielte zudem eine Rolle, wie stark die Wohnräume mit dem Garten verbunden sein sollten. Wollen die Bauherren mit ihrer Kaffeetasse morgens direkt auf die Terrasse treten, oder schätzen sie eher die Aussicht auf die Landschaft? Zahlreiche Entwurfsvarianten später schlug das Panorama den Morgenkaffee an der frischen Luft: Aus der Küche führt eine Treppe in den Garten, der auf dem direkten Weg von den Schlafräumen im Untergeschoss erreicht wird.