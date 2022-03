Luxusimmobilien : Reiche Russen auf dem Rückzug

Nicht nur in London haben Oligarchen jahrelang Luxusimmobilien gekauft. Auch andere Märkte haben von den Käufern aus Moskau und St. Petersburg profitiert. Was passiert, seit der Rubel nicht mehr rollt?

Baden-Baden ohne Bling-Bling

Die Hochkonjunkturphase für Immobiliengeschäfte mit russischen Oligarchen ist in Baden-Baden vorbei. Nach der Krim-Besetzung 2014 ging das Interesse der Russen an der Kurstadt zurück. Seit 2020 verkauften die meisten Immobilienhändler kein Objekt mehr an einen russischen Investor.

Die russischen Oligarchen sind selten direkt als Käufer aufgetreten, entweder schickten sie Strohmänner vor oder ließen den Kauf von einer auf solche Geschäfte spezialisierten Agentur abwickeln. Kurz nach der Jahrtausendwende boten diese Agenturen häufig medizinischen Check-up, Kuraufenthalt und Villenkauf sogar im Paket an; von den einst 50 Agenturen dieser Art sind noch etwa vier geblieben, was auch ein guter Indikator für den Rückgang dieser Geschäfte ist. Hinzu kommt, dass es in der Innenstadtlage kaum noch Immobilien gibt, die russische Kunden attraktiv finden: Wer in zehn Minuten zu Fuß in der Caracalla-Therme sein will, der findet häufig kein geeignetes Objekt. Auch kleinere Jagdschlösser oder solitär stehende Villen sind nicht mehr im Angebot. Außerdem interessieren sich die Russen nur für sehr repräsentative Objekte mit „Bling-Bling-Effekt“. Viele Oligarchen, wie zum Beispiel der frühere Präsident des russischen Aluminiumkonzerns Rusal, Oleg Deripaska, der in der Kurstadt auch einmal investiert haben soll, haben ihre Häuser oder Schlösser längst wieder verkauft. In den vergangenen Jahren floss das Geld der Russen eher in den Bau schicker Penthouse-Wohnanlagen; oftmals scheitern diese Projektgesellschaften aber an den Tücken des deutschen Baurechts. RÜDIGER SOLDT