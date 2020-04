Unsere sieben Krisen-Lieblinge : Auf euch haben wir gewartet!

Der Barcelona Chair

Seit ich denken kann, bin ich Fan des FC Barcelona, was nicht nur ästhetische, sondern auch genetische Gründe hat, weil meine Mutter aus Barcelona stammt, ihre Familie generationenübergreifend in Treue fest zu Barça steht und eine meiner Nichten in der Mädchenmannschaft des katalanischen Nationalclubs gekickt hat. In den guten Jahren, als Barcelona den schönsten Fußball aller Zeiten spielte und Titel am Fließband gewann, schaute ich mir jedes Match an, arrangierte mein gesamtes soziales Leben rund um den Barça-Spielplan und kaufte mir einen Barcelona Chair von Ludwig Mies van der Rohe, was einen tieferen Grund als die Namensgleichheit hat: Der Bauhaus-Sessel und das Barcelona-Spiel sind kongeniale Partner, denn das Sitzmöbel ist so elegant wie die Laufwege eines Xavi, so schnörkellos wie die Zirkelschüsse eines Messi, so geradlinig wie die Tiefendribblings eines Iniesta.

Bis vor wenigen Wochen war der Barcelona Chair ausschließlich ein Fußball-Fauteuil, der zu keinem anderen Anlass benutzt wurde. Jetzt ruht die spanische Liga und wird es wohl für Wochen tun. Der Sessel aber steht immer noch im Wohnzimmer als Reminiszenz an die unendlich fernen Zeiten der verlorenen Normalität. Manchmal setze ich mich jetzt auf das weiche Leder, wippe mit den stählernen Füßen, schließe die Augen, denke zurück – und stelle fest, dass dieses Ding wahnsinnig bequem ist und zu einem kontemplativen Sitzen einlädt, zu einer meditativen Entspannung, die ich unter der Anspannung des Fußballfieberns nie wahrgenommen habe. Und so ist aus meinem Barcelona Chair zumindest vorübergehend mein Corona Chair geworden.

Jakob Strobel y Serra

Der Heizstrahler

In der ersten Februarwoche stand er noch deplaziert im Wohnzimmer herum. Ein großes, metallenes Gerippe in Graubraun, mit rundem Sockel und eckigem, sehr flachem Kopf. Bekannte hatte den Heizstrahler freundlicherweise aus einer Ecke ihrer Garage hervorgeholt und ihn uns überlassen. Falls es ganz hart kommen sollte. Ganz hart, das hieß für uns vor acht Wochen: Die alte Heiztherme könnte mal wieder dauermucken und der Techniker erst etliche Tage und flehentliche Anrufe später seine Aufwartung machen. Sie erinnern sich? Handwerker und deren übervolle Auftragsbücher waren vor kurzem noch ein Thema.

So war der Strahler im Wohnzimmer gelandet. Er kam uns überflüssig vor. Denn hatte die Therme nicht früher oder später doch immer wieder funktioniert? Zudem, wann sollte ein Heizstrahler-Einsatz überhaupt nötig sein, wenn man den Tag morgens im warmen Café beginnt, danach bei der Arbeit ist und in der freien Zeit beim Sport, im Theater, im Kino, im Restaurant oder bei Freunden. Und gibt’s nicht dicke Pullis und Plumeaus? Dann kam Corona, die Zeit im Homeoffice brach an, und die Therme gab endgültig den Geist auf. Installateuren brächen jetzt die Aufträge weg, heißt es. Wir finden trotzdem keinen. So kommt der anfangs – vollkommen zu Unrecht, wie wir jetzt einräumen müssen – geschmähte Heizstrahler ganz groß raus. Ob am Schreibtisch, am Esstisch, im Bad oder neben dem Sofa, wo auch immer wir ihn hinstellen, auf Knopfduck wärmt sein Infrarotlicht. Wohlig strahlt er uns an, dank eines mehrstufigen Systems immer richtig dosiert. So reift der Gedanke, dieser Heizstrahler gehöre nicht ins Wohnzimmer, sondern in jeden Raum. Zumal – schlecht sieht er nun wirklich nicht aus.

Birgit Ochs