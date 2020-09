In der Zeit des Lockdowns war ich Mutter, Kita-Chefin, Köchin und habe Vollzeit in meinem Job gearbeitet. Das hat mir viel abverlangt, hatte aber auch seine schönen Seiten. Besonders die Zeit, die ich unter der Woche mit meiner Familie verbringen konnte, hat mir viel Freude bereitet. Diesen Zwang zur Digitalisierung brauchte Deutschland, um wichtige Prozesse in Gang zu setzen. Ich hoffe, dass Arbeitgeber in dieser Zeit verstanden haben, dass man Mütter in Führungspositionen einstellen kann, wenn die digitalen Strukturen stimmen.