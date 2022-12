Interior-Trends 2022 : Zwischen Mangel und Maximum

Dieses Jahr war nichts für schwache Nerven: Corona-Nachwehen zu Beginn, im März der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, gnadenlose Hitze im Sommer, Inflation und Energiekrise von Herbst an. Diese Mega-Ereignisse haben ihre Spuren hinterlassen – auch in der Art und Weise, wie wir wohnen und uns zu Hause einrichten.

Anne-Christin Sievers Redakteurin im Ressort „Wohnen“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Lagen Sharing Economy und gemeinschaftliches Wohnen lange im Trend, so sind diese Ideen in den Hochphasen der Corona-Pandemie in eine Sinnkrise geraten. Dinge und Räume zu teilen erwies sich als schwierig, wenn das höchste Gebot Abstand und Hygiene lautet. Vorher reichte vielen Familien eine Dreizimmerwohnung im städtischen Quartier, weil sie Angebote wie Café, Fitnessstudio und Spielplatz ohnehin außer Haus nutzten und ihnen der öffentliche Raum genug Platz zur persönlichen Entfaltung bot. Im Lockdown waren wir dann plötzlich aufs eigene Heim zurückgeworfen, in dem jetzt alles stattfinden sollte.