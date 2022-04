Unterschiedliche Lebensstile : „Der Konflikt zwischen Stadt und Land verschärft sich“

Herr Haffert, meist sprechen wir pauschal über„das Land“ und „die Stadt“ – gibt es das überhaupt?

Das gibt es schon, aber eben auch sehr viel dazwischen. Eine klare Grenze zu ziehen ist deshalb schwierig. Der Alltag mancher Städter ist zwar völlig unbeeinflusst von dem, was im ländlichen Raum passiert, umgekehrt gilt es jedoch nicht in dem Maße. Was für das Land Bedeutung hat, wird häufig in der Stadt entschieden. Das ist den Landbewohnern auch sehr bewusst.

Viele Städter haben eine romantische Vorstellung vom Land als idyllischem Sehnsuchtsort, der mit der Realität nicht viel zu tun hat. Entspricht das Bild der Landbewohner von der Stadt eher der Wirklichkeit?