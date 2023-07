Aktualisiert am

Haushaltsauflösung : Wer nimmt uns all das ab?

Wer einen Flohmarkt veranstaltet, erkennt sofort seine professionellsten Kunden. Schon vor der Zeit sind sie da, stromern um die Stände, speichern ab, was dort so in die Auslage kommt, bevor sie schließlich die entscheidenden Fragen stellen: Weltkrieg? Feldpost? Orden und Abzeichen?

Der Markt dafür muss groß sein. Aber Fehlanzeige, hier bei uns auf dem Tisch steht nur Ziviles. Allenfalls etwas Porzellan der Dreißigerjahre, Kronach Bavaria mit Goldrand zum Beispiel, Zucker­dosen mit Schnörkeln, überhaupt viele Haushaltswaren. Schalen, Karaffen, Obstmesser im Ständer, auch kleinere Jagdtrophäen des Uropas sind dabei bis hin zu Wandtellern und Urlaubsandenken aus den Siebziger-, Achtzigerjahren.