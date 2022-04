Hausdame der Superreichen : „Wenn’s laut wird, schleicht man sich“

Manche bezeichnen sie als „Seele des Hauses“, andere als „gute Perle“ – die Rede ist von der Hausdame. Aus Groschenromanen und TV-Serien wie „Downton Abbey“, die von einer englischen Adelsfamilie und ihrem Personal Anfang des 20. Jahrhunderts erzählt, stammen die Bilder und Klischees, die sich um die Hauswirtschafterin in gehobener Stellung ranken. Doch wie ist es wirklich, dort zu arbeiten, wo die Schönen und Reichen sich lieben und streiten, und ihnen den Haushalt zu führen?

Das weiß Gunda Frank*. Die gelernte Drogistin aus Oberfranken hatte jahrelang mit ihrem Mann ein Hotel mit Gastronomie geführt. Nach seinem Tod brachte eine Freundin sie auf die Idee, sich als Hausdame an exklusive Privathaushalte vermitteln zu lassen. Sie wandte sich an die Agentur Consulting Home & Garden aus dem Rhein-Main-Gebiet und fing gleich beim ersten Auftraggeber an. Fünfzehn Jahre ist das her. Seitdem hat Frank auf Anwesen in ganz Deutschland gearbeitet, von Bayern bis Niedersachsen, von Bremen bis ins Schwabenland.