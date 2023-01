Aktualisiert am

Warum wir mit der Grundsteuer so langsam sind

Steuern und Hausbesitz : Warum wir mit der Grundsteuer so langsam sind

Reihenhäuser in Mülheim an der Ruhr Bild: Mauritius

Sage noch einer, der Besitz eines Hauses mache nur Freude. Seit Monaten gibt es unter deutschen Wohnungs- und Hauseigentümern vor allem ein Thema – die Grundsteuererklärung. Deren Abgabe ist eine wenig erbauliche Aufgabe. Millionen Menschen müssen dem Staat ihre Grundstücksdaten übermitteln, es geht um rund 35 Millionen Immobilien.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die dazu nötigen Formulare kommen – ähnlich wie bei der Steuererklärung – recht sperrig daher, Spaß macht das Ausfüllen nicht. Kein Wunder also, dass noch immer viele Hausbesitzer vor dieser lästigen Pflicht zurückschrecken, wie eine aktuelle Umfrage der F.A.S. zeigt: Bundesweit ist erst etwa die Hälfte aller erwarteten Erklärungen eingegangen. Dabei endet die Abgabefrist schon bald, nämlich am 31. Januar. Sie wurde bereits einmal verlängert, ursprünglich war der 31. Oktober 2022 als letztmögliches Abgabedatum vorgesehen.

Von Endspurt ist nichts zu sehen

Doch trotz der Verschiebung ist von einem echten Endspurt bislang nichts zu sehen, wie die F.A.S.-Umfrage zeigt: Danach ist der Stadtstaat Bremen mit einer Quote von 60,1 Prozent Spitzenreiter, dicht gefolgt von Sachsen-Anhalt (58,9 Prozent). Hessen liegt mit 55 Prozent im oberen Mittelfeld, Schlusslicht ist mit 46,7 Prozent Berlin. Nordrhein-Westfalen, das größte deutsche Bundesland, kommt auf eine Quote von 49 Prozent.

Noch sind die Bundesländer nicht beunruhigt. Exemplarisch ist aus Berlin eine Erfahrung zu hören, die im Prinzip auf alle Bundesländer zutrifft: „Grundsätzlich neigen Steuerpflichtige und insbesondere Steuerberater zur Abgabe am Ende des Abgabezeitraums.“

Auch wenn nur wenige Länder exakte Zahlen dazu herausgeben: Anhand zweier Datensätze, die die F.A.S. einsehen konnte, lässt sich ein bestimmtes Muster identifizieren. Es verheißt aus Sicht der Politik nichts Gutes. Viele Menschen geben in aller Regel spät ab, die Länder brauchen die Grundstücksdaten aber so schnell wie möglich. Ab dem Jahr 2025 muss die Grundsteuer nämlich auf Basis der neuen Grundstücksdaten erhoben werden, dafür müssen die Finanzverwaltungen die Grundsteuerbescheide noch in diesem Jahr fertigstellen.

Das typische Abgabeverhalten

Es könnte also knapp werden. Zumindest deutet einiges darauf hin, wenn man sich das Verhalten der Bürger bei einer anderen wichtigen Erklärung anschaut, der Einkommensteuererklärung. Schleswig-Holstein hat für die Jahre 2021 und 2022 hier folgenden Verlauf festgestellt: Wer zur Abgabe der Steuererklärung verpflichtet war und keinen Steuerberater damit beauftragte, ließ sich durchaus damit Zeit. Zwar übermittelten 60 Prozent der Schleswig-Holsteiner ihre Erklärung bis zu zwei Monate vor dem Ende der Abgabefrist, und einen Monat vor Fristende stieg die Zahl dann auf 70 Prozent.

Aber, und das ist das Entscheidende: Selbst einen Monat nach Fristende hatten erst 80 Prozent eine Erklärung abgegeben, es fehlte also noch immer ein Fünftel. Zwar weist das Landesfinanzministerium Schleswig-Holstein ausdrücklich darauf hin, dass die Einkommensteuererklärung nicht ohne Weiteres mit der Grundsteuererklärung zu vergleichen sei. Jedoch lässt genau dies vermuten, dass im Falle der Grundsteuer eher noch weniger Erklärungen eintreffen werden. Denn bei der Steuererklärung gibt es ja auch immer eine bestimmte Gruppe, die eine Steuerrückzahlung erwartet und deswegen besonders schnell abgibt. Eine solche Motivation fällt bei der Grundsteuer aus.