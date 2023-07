Immer mehr Bürger erhalten erste Grundsteuerbescheide. Nach einer F.A.Z.-Umfrage unter den Bundesländern hat mindestens jeder zweite, der eine Erklärung abgegeben hat, in der Sache schon Post vom Finanzamt erhalten. Nur in Hamburg ist dieser Anteil mit 37 Prozent nennenswert geringer. Dafür ist er in anderen Ländern zum Teil deutlich höher. In Nordrhein-Westfalen wurden sogar schon vier von fünf Erklärungen bearbeitet.

Doch selbst wer schon zwei Bescheide bekommen hat, kann immer noch nicht absehen, inwieweit sich seine Belastung mit der neuen Grundsteuer Anfang 2025 ändern wird. Denn die Kommunen entscheiden erst 2024 über den Hebesatz, so heißt der Steuersatz bei der Grundsteuer. Ihre Spitzenverbände haben versprochen, sich nicht an der Reform zu bereichern.

Hessen hat im Februar angekündigt, jeder Kommune einen Hebesatz zu nennen, der Aufkommensneutralität vor Ort ermöglicht. „Diese Hebesatzempfehlung werden wir auch veröffentlichen“, versprach Finanzminister Michael Boddenberg (CDU). Weitere Länder wollen nun für Transparenz sorgen. Es sei beabsichtigt, die Grundsteuer aufkommensneu­tral zu reformieren, schrieb die Ober­finanzdirektion Nordrhein-Westfalen der F.A.Z. „Das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen wird daher sämtliche Kommunen öffentlich über den jeweiligen Hebesatz informieren, der zur Aufkommensneutralität in der jeweiligen Kommune führt.“ So werde Transparenz ermöglicht, ob mit den Hebesätzen Steuern gesenkt, erhöht oder gleich gelassen würden.

Auch in Hannover will man verhindern, dass die Kommunen im Windschatten der Reform ihr Aufkommen steigern. „Da die Einnahmen aus der Grundsteuer insgesamt nicht steigen sollen, hat Niedersachsen seinen Gemeinden aufgegeben, neben dem tatsächlich festgesetzten Hebesatz den Hebesatz zu veröffent­lichen, der aufkommensneutral wäre“, berichtete das Finanzministerium in seiner Antwort. Die Entscheidung über die Höhe der Hebesätze treffe aber die Kommune im Rahmen der Selbstverwaltung.

Auch weiter nördlich will man für Klarheit sorgen. „Das Finanzministerium Schleswig-Holstein wird im Zuge der Um­setzung der Grundsteuerreform den Kommunen sowie den Bürgerinnen und Bürgern ein Transparenzregister bereitstellen, aus dem hervorgehen soll, wie die einzelnen Gemeinden ihre Hebesätze für das Jahr 2025 einstellen müssten, um Einnahmen in derselben Höhe wie vor der Reform zu erzielen“, schrieb es. Das Transparenzregister solle 2024 zur Verfügung gestellt werden.

In Potsdam hat man einen ähnlichen Plan. „Die Aufkommensneutralität entspricht dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers“, hieß es dort. Ein höheres Steueraufkommen infolge der Grundsteuerreform wäre ein Verstoß gegen Geist und Inhalt des Grundsteuerreformgesetzes. Es wäre ein Missbrauch der neuen Rechtslage und zugleich ein politisches Spiel mit dem Feuer. „In Brandenburg werden die Gemeinden bei der Ermittlung aufkommensneutraler Hebe­sät­ze unterstützt. Sobald eine genügende Da­tenlage besteht, können die Gemeinden für die Bemessung der neuen Hebesätze auch auf ein öffentliches digitales Verzeichnis zur Grundsteuerreform in Brandenburg zurückgreifen.“ Es diene dazu, die Folgen aus der Grundsteuer­reform in Brandenburg aufzuzeigen. Es sei eine Grundlage, aufkommensneutrale Hebesätze zu bestimmen.

Bayern macht nicht mit

In Schwerin prüft man ein solches Vorgehen. Dort findet man im Koalitionsvertrag eine Prüfbitte zu einem Transparenzregister. „Die Frage, ,ob‘ und, wenn ja, ,wie‘ eine Umsetzung erfolgen könnte, befindet sich derzeit in Prüfung“, teilte man dieser Zeitung mit. In Mainz schließt man einen solchen Weg zumindest nicht aus. Das Finanzministerium schreibt dazu vage: „Die weitere Entwicklung in Bezug auf die Hebesatz wird vom Minis­terium des Innern weiter beobachtet.“

In Bayern ist nicht die Rede davon, dass man den Bürgern den aufkommensneutralen Hebesatz verraten will. Nur die Kommunen will man in diesem Sinne unterstützen: „Als Serviceangebot sollen jeder Gemeinde im Vorfeld Informationen zur Verfügung gestellt werden, welchen Hebesatz sie beschließen müsste, damit es bei einer aufkommensneutralen Grundsteuer bliebe“, teilte das Bayerische Landesamt für Steuern mit. In den anderen Flächenländern wollen die Finanzministerien weder Kommunen noch Bürgern Hebesätze nennen, die das Aufkommen vor Ort konstant halten würden.

In den Stadtstaaten ist die Lage in diesem Punkt ohnehin speziell. Das Land ist zugleich Kommune. In der Hauptstadt lautet das Versprechen: Die Regelungsspielräume der Grundsteuerreform wollen wir landesrechtlich so ausgestalten, dass eine flächendeckend höhere Belastung von Mietern und Eigentümern verhindert wird. „Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, werden wir den Hebesatz mit dem Ziel der Aufkommensneutralität ab dem Jahr 2025 senken“, betonte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Finanzen. In Hamburg ist den Angaben zufolge eine doppelte Aufkommensneutralität vorgesehen, sowohl im Gesamt­aufkommen als auch in den Bereichen „Wohnen“ und „Nicht-Wohnen“. In der kleineren Hansestadt heißt es unverbindlich: „Die Gemeinden Bremen und Bremerhaven werden bei der Festlegung der Hebesätze unterstützt.“

Kein Bundesland wollte verraten, wie sich die vorliegenden Steuermessbescheide im Vergleich zu den bestehenden ändern. Die Eigentümer hätten damit einen Hinweis, ob sie selbst über oder unter dem Landesdurchschnitt liegen. Aber entscheidend wird ohnehin die Lage vor Ort sein. Nur wer dort im allgemeinen Trend liegt, kann hoffen, dass ein geringerer Hebesatz seinen höheren Grundsteuermessebescheid ausgleichen wird. Ob die Kommunen wie versprochen handeln und den Hebesatz ausreichend drücken werden, entscheidet sich erst im nächsten Jahr. So müssen sich die Bürger noch ein bisschen in Geduld üben.