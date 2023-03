Aktualisiert am

Geplantes Gesetz : So teuer wird das klimaschonende Heizen für Mieter

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will den Einbau von Öl- und Gasheizungen verbieten. Das trifft nicht nur Hausbesitzer, wie eine Modellrechnung zeigt.

Viele Eigenheimbesitzer sind alarmiert wegen der Pläne der Bundesregierung für mehr Klimaschutz beim Heizen. Ab nächstem Jahr soll in Deutschland der Einbau von Heizungen, die allein mit Öl oder Gas betrieben werden, nicht mehr erlaubt sein. Und das nicht nur in Neubauten, sondern auch wenn in älteren Gebäuden die Heizung erneuert werden muss.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Stattdessen sollen sich die Deutschen vor allem elektrisch betriebene klimaschonende Wärmepumpen zulegen, die jedoch viel teurer sind als Öl- oder Gasheizungen. So sieht es zumindest ein heftig umstrittener Referentenentwurf für eine Novelle des Gebäudeenergiegesetzes vor, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und Bauministerin Klara Geywitz von der SPD vorgelegt haben.