Ferienimmobilien in Montenegro : Das Monte Carlo des Balkans

Das hat viel mit der jüngeren Vergangenheit zu tun. Der von Kriegen begleitete Zerfall Jugoslawiens, wachsender Wohlstand der russischen Ober- und Mittelschicht und die verwandten Sprachen führten dazu, dass das Land der schwarzen Berge Anfang des Jahrtausends vor allem von russischen und exjugoslawischen Immobilienkäufern regelrecht überrannt wurde. Als dann 2008 noch eine Gesetzesänderung hinzukam, die ausländischen Käufern erlaubte, den Besitz auf ihren Namen eintragen zu lassen, explodierten die Preise.

Das Interesse war so groß, dass Beobachter vom Ausverkauf an Montenegros Küste sprachen. Jeder, der dort Land besaß, machte es in diesen Jahren zu Geld. Riesige Anlagen wuchsen aus dem Boden, vor allem für betuchte Käufer.

Das Monte Carlos des Balkans

Ein gutes Beispiel hierfür ist der Komplex Porto Montenegro, dem Kenner zuschreiben, dass er bald Monte Carlo den Rang ablaufen wird. Der Kanadier Peter Munk stampfte ihn gleich 2008 aus dem Boden, nachdem er gemeinsam mit anderen Investoren dem Staat einen alten Militärhafen abgekauft hatte. Heute liegen dort 150-Meter-Yachten, und die Immobilien drum herum sind nach wie vor heiß begehrt. 8000 Euro je Quadratmeter und mehr müssen Käufer für Toplagen investieren.

In ganz so astronomische Höhen schießen die Preise andernorts derzeit allerdings nur noch selten. Vor etwa zehn Jahren brach der montenegrinische Immobilienmarkt ein. „Der Markt war heiß gelaufen“, wie Zeihe es formuliert. Denn nicht nur die schöne Landschaft lockte die Käufer, sondern das große Geld. Viele entwickelten erworbene Grundstücke gar nicht erst, sondern spekulierten nur mit deren Preissteigerung.

Mit der Finanzkrise, dem Beginn der Beitrittsverhandlungen mit der EU 2012 und der sich ankündigenden Mitgliedschaft in der Nato, die dann 2017 erfolgte, war es damit dann allerdings vorbei. Viele Erstkäufer, vor allem die Russen, zogen sich aus dem Land zurück.