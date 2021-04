Einrichtungstrends : Dieses Design legt sich in die Kurve

Möbel und Maschinen, sagte der Architekt und Designer Ettore Sottsass einmal, würden nicht nur physische Bedingungen beeinflussen, sondern auch Gefühle und Stimmungen von Menschen. 1970 schuf der Mitbegründer der Memphis-Gruppe einen zeitgemäßen Beweis für diese Theorie: Den „Ultrafragola“-Spiegel mit einem wellenförmigen, in beleuchtetem Zustand in Himbeercreme-Rosa erstrahlenden, ausgeschaltet in schlichtem Weiß gehaltenen Rahmen. Trotz der zarten Farben sorgen schon seine Größe und bestechende Form dafür, dass er jeden Raum verändert – in Sachen Platz und Stimmung. Sowohl Originale als auch die Neuauflage des Entwurfs des 2007 verstorbenen Sottsass sind aktuell heiß begehrt. Gemeinsam mit dem Design eines jungen Schweden bildet der „Ultra­fragola“ die – runde – Doppelspitze eines Trends, der gerade in einer buchstäblich großen Welle die Interiorwelt erreicht.

Neben dem italienischen Kurvenwunder ist der zierlichere, aber nicht weniger einnehmende „Curvy Mirror“ von Gustaf Westman das zweite „It-Piece“, um das man aktuell nicht herumkommt; sein 28-jähriger, unprätentiös auftretender Erfinder gilt als Star. Der kurvige Rahmen des Spiegels in Zitronensorbet-Gelb, Baby-Blau, Zuckerwatte-Rosa oder Salbei-Grün steht mit seinem ganz selbstverständlich wirkenden Mix aus Verspielt und Schlicht stellvertretend für den immer größeren Interior-Hang zu allem, was nicht geradlinig ist.

Do-It-Yourself erlebt Boom

Das New Yorker BiRite Studio hat bogenförmige Buchstützen in Pastellfarben im Repertoire, die aus Dänemark stammende Sofacompany punktet mit kreisrunden Loungesesseln und Sofas, die an wabernde Seifenblasen erinnern. Der organisch geformte „Pond Mirror“ von Fermliving ist von fließendem Wasser inspiriert, bei der Interiorkette Butlers gibt es unregelmäßig geformtes Geschirr, und für die passende Beleuchtung sorgen Lampen-Klassiker von Louis Poulsen und Verner Panton. Entwürfe von Alvar Aalto und Frank Gehry werden zu heißbegehrten Vintage-Funden. Wer sich dem Trend in Handarbeit nähern möchte, findet in „Twisted Candles“, abenteuerlich verdrehten und gebogenen Stabkerzen, oder in „Bubble Can­dles“, aus Wachskugeln aufgetürmten Kerzen, auch gleich noch Beschäftigung.

Deren Ergebnis wird zwar stolz in den sozialen Netzwerken präsentiert (allein der Hashtag #candlemaking führt zu über 900.000 Ergebnissen), aber angesichts der vielen Zeit, die mittlerweile im Zuhause verbracht wird, gewinnt dessen Gestaltung auch jenseits des Vorzeige-Effekts immer mehr an Bedeutung. Es geht darum, sich wohl zu fühlen und sich bloß nicht sattzusehen an der immer gleichen Kulisse, vor der das Leben spielt. Das ist vielen Menschen trotz der ungewissen wirtschaftlichen Lage etwas wert: Laut der Deutschen Industriebank stieg der Handel mit Einrichtung, Haushaltswaren und DIY-Bedarf 2020 um rund 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Für Gustaf Westman ist das Zuhause gerade jetzt eine höchstpersönliche Angelegenheit: „Warum sollte man bei der Einrichtung an jemand anderes denken, wenn einen sowieso niemand besuchen kann?“ Das klingt recht pragmatisch, doch so ganz außen vor bleibt der Besuch nicht. Durch Social Media können sogar ziemlich viele Menschen ziemlich ausführliche Blicke in die eigenen vier Wände werfen. Und aufgrund mangelnder Möglichkeiten, durch die Welt zu reisen, erlebt sogar das fast schon totgeglaubte Spiegelselfie, diese unverblümte Kapitulation vor der eigenen Eitelkeit, ein Comeback. Für beide Entwicklungen sind auffällige Spiegel wie der von Gustaf Westman das perfekte Accessoire. Aber Westman ist nicht nur damit erfolgreich.