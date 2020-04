Speisekammern : Ein Himmelreich für Hamster

Speisekammer klingt nach Dosenobst, Staub und Muff – und ist seit zwei Generationen out. Doch in der Corona-Krise machen sich auch Besitzer minimalistischer Kühlschränke Gedanken über den Charme eines Raums voller Vorräte.

Für unsere Großmütter waren sie so selbstverständlich wie Telefone mit Wählscheiben, weiße Unterröcke und das Parfümieren von Taschentüchern mit Kölnisch Wasser: die Speisekammer im Haus. Mit knarrender, weiß lackierter Holztür und leicht staubigem Geruch. Egal ob in einer Berliner Etagenwohnung oder im bayerischen Landhaus – in vielen Haushalten gab es diesen direkt mit der Küche verbundenen Vorratsraum oder begehbaren Einbauschrank, in dem Weckgläser mit Obst, schwimmende Soleier, Mehl und Rosinen aufbewahrt wurden. Auch wenn man einen Eisschrank – mit echten Eisblöcken – oder später einen Kühlschrank besaß, war der kulinarische Überlebensschatz der Familie so wichtig, dass man ihm vom 19. Jahrhundert bis in die 1960er Jahre einen eigenen Raum widmete.

Klar, vor dem Boom von Convenience Food und Lieferdiensten wurde das häusliche Kochen und Wirtschaften auch als veritabler Beruf gesehen, für den heiratsfähige Mädchen auf Hauswirtschaftsschulen gingen. Parallel zur zunehmenden Erwerbstätigkeit der Frauen wurden diese Speisekammern zunehmend in Gästetoiletten umgewandelt oder ihr Platz größeren Wohnküchen zugeschlagen.