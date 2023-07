Waldbrände nahe Athen, sturzflutartige Regenfälle in Pennsylvania, ein Tornado im Saarland, Wassermangel in Spanien, extreme Temperaturen von rund 42 Grad in Rom. Wer in diesen Tagen die Nachrichten verfolgt, dem wird klar: Der Klimawandel steht nicht bevor, er findet schon statt, direkt vor unserer Haustür. Die Erde erwärmt sich in nie da gewesenem Tempo. Dadurch schlagen Naturkatastrophen häufiger und heftiger zu: Allein zwischen 1980 und 2019 hat sich ihre Zahl global mehr als verdreifacht – selbst wenn extreme Wetterphänomene hierzulande wie im Ausland regional verschieden auftreten.

Und sie bedrohen nicht nur den Menschen, sondern auch sein Eigenheim. Einerseits verursachen Starkregen oder Stürme schwere Schäden an Immobilien und damit direkte Kosten. Andererseits könnten die drohenden Naturkatastrophen die Topographie begehrter Wohnsitze bald komplett auf den Kopf stellen – gefährdete Lagen unattraktiver sowie Objekte deutlich billiger oder ganz wertlos machen. Schon jetzt werden an Flüssen Hauskredite teurer, Eigenkapitalanforderungen höher, Versicherungen gibt es mit hohen Prämien oder gar nicht mehr. Penthousewohnungen in der Stadt werden bei Dauerhitze unbeliebter.