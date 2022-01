Wie die Natur mitgestaltet : Muster und Farbe wie von Zauberhand

Aktualisiert am

Designed by nature: Wenn wir natürlichen ­Prozessen beim Möbeldesign freien Lauf lassen, wird der Hocker schwarz und der ­einfarbige Vorhangstoff ­gemustert.

Im Haushalt kämpft der Mensch darum, die Kontrolle zu behalten. Wir fegen, wir saugen, wir wischen. Wir bohnern das Parkett und wienern das Silber, wir entkalken die Armaturen und lassen beim ersten Sonnenstrahl das Rollo herunter. Und während wir uns abmühen, den Idealzustand zu konservieren, machen Physik und Chemie das, was sie schon immer gemacht haben: Sie verbreiten Chaos. Der gusseiserne Bräter rostet, die Fichtenholzdielen dunkeln nach, die Messingklinke läuft an, der Sofabezug wird fadenscheinig, das Geflecht des Stuhls reißt ein, und die weißen Wände kriegen in den Ecken graue Schatten.

Klug, wer sich da entspannt und die Spuren der Veränderung einfach zur Patina erklärt. Derart ästhetisch nobilitiert, lässt sich der Zerfall des Idealzustands gleich viel besser ertragen. Noch klüger kann es sein, die natürlichen Prozesse einfach als Gestaltungswerkzeug einzuspannen.