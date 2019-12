Trend zum Kamin : Heiße Öfen für kalte Zeiten

Aktualisiert am

Er ist überflüssig. Eigentlich. Macht Arbeit und Dreck. Und gilt als ökologisch latent fragwürdig. Doch viele Menschen träumen von ihm wie von einem seidenen Himmelbett oder einem goldgefliesten Hamam: dem Kamin. Seit Einführung der Zentralheizung ist das offene Feuer in Küche, Salons und Schlafzimmern nicht mehr überlebenswichtige Wärmequelle, sondern ein Luxus, der Träume befeuert und Sinne zum Glühen bringt. Nur warum?

„Unser heutiges Leben unterliegt einem strengen Zeitmanagement, die Menschen sehnen sich abseits vom Internet zu den Ursprüngen zurück, nach Ruhe, Besinnlichkeit, Wärme und Geborgenheit“, erklärt Stefan Schinharl, Kaminbauer aus Dingolfing, die Faszination. Schinharl baut in ganz Europa Feuerstellen in Privathäusern. Gerade in der zeitgenössischen Architektur, die oft sehr gradlinig und recht kühl wirke, sorgten Kamine für ein warmes und gemütliches Ambiente.

In Deutschland gibt es laut Umweltbundesamt rund elf Millionen Holzöfen, diese Zahl ist seit zwei Jahrzehnten relativ konstant. Darunter sind offene und geschlossene Öfen, Kaminöfen und Kachelöfen. Das Design reicht vom grabbeligen Harzhexen-Stil bis zu radikal neuen Entwürfen, um die ein ganzes Haus gedacht und gebaut werden kann. Und die Technik? Entwickelt sich gerade in energiesensiblen Zeiten rasant. Stand das Feuer früher als reine Wärmequelle im Vordergrund, wünschen sich heute viele Kunden einen Kamin als zentrales Designelement – oder möchten einfach Lagerfeuerstimmung im Wohnzimmer haben, wenn sie von den Mühen des Alltags heimkommen.

Gasbetriebene Feuerstellen sind immer beliebter

Der niederbayerische Spezialist Schinharl, der bevorzugt offene Maßkamine baut, beobachtet in jüngster Zeit, dass der Trend hin zu gasbetriebenen Feuerstellen geht, die innerhalb von Sekunden auf Knopfdruck Flammen erzeugen. Dieses Designfeuer ist besonders in Wohnungen beliebt, in denen es keinen Platz für die Lagerung von Holz gibt, oder dort, wo es – wie zum Beispiel im Dachgeschoss – ausgesprochen mühsam wäre, das Holz zum Kamin zu transportieren.

Bei diesen Gaskaminen werden die Flammen über realitätsgetreuen Kunstscheiten erzeugt, die über Düsen brennen. „Bei Gaskaminen ist wichtig, dass das Flammenbild möglichst realistisch wirkt“, betont Schinharl. Dafür eignen sich besonders Holzscheit-Imitate, die aus Ton von Hand gefertigt, handbemalt und keramisch gebrannt werden, so dass sie täuschend echt wirken. Diese Gaskamine sind nicht zu verwechseln mit meist kleineren Designfeuern, die mit Bioethanol brennen. „Bei kleineren Feuern kann man das auch schon einmal machen, aber bei großen Feuern stinkt die ganze Wohnung brutal, weil die keinen Abzug haben“, warnt Schinharl.

In früheren Jahrhunderten hingegen war es normal, dass das ganze Haus im Winter nach geräuchertem Katenschinken roch, und die Haare der Bewohner gleich dazu. Offene Kamine sicherten das Überleben. Wer sich es leisten konnte, wie die Bewohner von Burgen und Klöstern, ließ sich vom Mittelalter an im kalten Mittel- und Nordeuropa Kachelöfen bauen, die raffinierten Nachfolger der einfachen gemauerten Feuerstellen.