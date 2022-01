Beni Ourain : Unikate aus dem Atlasgebirge

Aktualisiert am

Ganz schön flauschig: Ein typischer Ben Ourain mit seinem Diamantenmuster in schwarz-weiß. Bild: the knots

Paul Klee war seiner Zeit weit voraus. Ziemlich genau hundert Jahre, bevor die Teppichmuster aus Nordafrika Einrichtungsmessen dominierten, Magazinseiten füllten und Altbaudielen bedeckten, hatte sich der Ma­ler schon ein Exemplar gesichert.

Während seiner Tunisreise 1914 kritzelte Klee Teppichskizzen in sein Tagebuch. Sie sind die Vorlage für sein Werk „Teppich der Erinnerung“, das Klee im­mer wieder übermalte. Unlesbare Schriftzeichen, verschiedenste geometrische For­­men und Fransen am Rand hat der Künstler mit Ölfarben auf Leinen gemalt. Das Bild ist auch eine Hommage an das Kunsthandwerk traditioneller Berberstämme aus dem Atlasgebirge. Jeder Teppich ist ein Unikat, gelebte Tradition seit Jahrhunderten und schon seit Dekaden von Gestaltern geliebt.