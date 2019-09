Hauswände mit Botschaft : „Mit der Zeit bin ich richtig detailversessen geworden“

Aktualisiert am

Das Keramikbild in Eisenhüttenstadt ist dem Stadtumbau Ost zum Opfer gefallen. Bild: Martin Maleschka

Wandmalereien, Mosaike, Betonreliefs: In der DDR war Kunst am Bau allgegenwärtig. Nun droht sie zu verschwinden. Der Architekt und Fotograf Martin Maleschka dokumentiert, was davon noch übrig ist.