Künstler Albrecht von Weech : „Die Couch hat etwas sehr Intimes“

Herr von Weech, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Menschen auf ihren Sofas zu porträtieren?

Alles begann mit der roten Samtcouch von Zarah Leander. Ich hatte in München ein Programm mit Liedern des UFA-Textdichters Bruno Balz gesungen und wollte danach unbedingt seinen Lebensgefährten, den Schauspieler und Maler Jürgen Draeger, kennenlernen. Ich wurde nett in seiner Berliner Wohnung empfangen und durfte mich dort auf ebendieses Sofa setzen, das Leander erst Balz und dieser dann Draeger vermacht hatte. Dort traf ich auch seinen neuen Lebensgefährten Pietro, ihre kleine Tochter Valentina und deren Mutter Orlaydis, mit der die beiden Männer auf Kuba an einem schönen, sinnlichen Nachmittag dieses Kind gezeugt hatten. Dann klingelte noch Valentino, Pietros Sohn aus erster Ehe, an der Tür. Ich war so begeistert von dieser „anderen Familie“, dass ich sie einfach gemeinsam auf dem Sofa fotografieren musste. Fortan habe ich überall nur noch Sofas gesehen. Dieses Foto hat mich so inspiriert, dass ich angefangen habe, all meine Freunde, Bekannte und Unbekannte auf ihren Couchen abzulichten, drei Jahre lang.

Welche Bedeutung hat die Couch, welche Rolle spielt sie Ihres Erachtens in der Wohnung und im Leben?

Für mich ist die Couch der erste, atmosphärische Ruhepol, den wir haben, wenn wir von der kriegerischen Außenwelt nach drinnen kommen. Man legt den Mantel dort ab, zieht die Schuhe aus, kommt zu sich. Hier stellt sich eine innere Ruhe ein, das Hirn schaltet mal ab, wird leer, und es kommen Gedanken, die man sich normalerweise nicht erlaubt. Das Sofa ist auch der Platz, an dem schwierige Diskussionen und emotionale Gespräche geführt werden. Vom Ehestreit übers Kinderzeugen bis hin zum Mittagsschläfchen findet dort alles statt. Sie hat etwas sehr Intimes.

Was sagt das eigene Sofa über einen Menschen aus?

Die Couch verrät viel über denjenigen, der darauf sitzt – wie er tickt, worauf er Wert legt, wie er lebt. Egal, ob es sich um ein Bauernsofa, eines von Ikea, ein Jugendstil-Modell oder eine chic aufgepolsterte Barockcouch handelt. Wenn man anfängt darauf zu achten, sieht man, wie groß die Unterschiede sind. Für welches Sofa man sich entscheidet, ist natürlich auch eine Frage der finanziellen Mittel, aber nicht nur. Das Ikea-Sofa beispielsweise hat seine Berechtigung, wenn man wenig Geld hat, es pragmatisch angeht und sich einrichten muss, aber es ist eine Stufe, die man doch irgendwann hinter sich lassen sollte. Wenn man es kultivierter mag, kann man stilvolle Sofas verhältnismäßig günstig auch auf Flohmärkten und bei Antikhändlern erstehen. Es ist eher eine Frage der Kinderstube: Wer sich für geschmacklose, lieblose Dinge entscheidet, ist meist auch so groß geworden. Gleichzeitig vereint alle Menschen, dass sie irgendeine Form von Sofa besitzen, ob arm oder reich: vom Prinzen auf der Chaiselongue im Schloss über den Clochard auf dem Betonklotz am Straßenrand und bis hin zu den Buschmännern auf der Holzbank in der Kalahari-Wüste.

Welches Ihrer Modelle hat Sie am meisten beeindruckt und warum?

Das war Susi Erdkönig, für mich die Erd-Königin von Sambia. Ich habe sie in der Münchner U-Bahn am Aufzug kennengelernt, quietschvergnügt mit ihrem 9 Jahre alten Sohn, der sie im Rollstuhl schob. Geboren in Sambia, erkrankte sie mit vier Jahren an Kinderlähmung und wurde mit sieben Jahren von ihrer Familie aus München adoptiert. Weil mir ihre fröhliche, positive Art sympathisch war, habe ich sie gefragt, ob sie bei meinem Projekt mitmacht. Ich habe sie auf ihrer grauen Couch drapiert. Erst wollte sie nicht, dass ihre gelähmten Beine und Füße auf dem Bild zu sehen sind, doch sie gehören zu ihr, ebenso wie ihre eleganten, muskulösen Arme. Ich wollte sie als die vor Leben strotzende, wunderschöne Frau zeigen, die sie ist, und dennoch das Brüchige einfangen.

Sind Sie denn selbst ein Couch-Potato?

Ja und nein. Es geht nicht um ein „Entweder-oder“, sondern um ein „Sowohl-als-auch“. Ich muss zwischendurch mal ein Couch-Potato sein, mich mal ausruhen, vor dem Fernseher sitzen, Chips essen und blöd ins Leere schauen, damit ich wieder tätig sein kann. Dafür, dass ich sehr faul bin, bin ich ein ziemlich umtriebiger Mensch. Mein Motto ist daher ganz im Gegenteil: Runter von der Couch und Gehirn anschalten, die eigene Komfortzone verlassen. Es gibt so viel zu tun, zum Beispiel für unsere Umwelt, und jeder Mensch kann seinen kleinen Beitrag leisten. Das versuche ich auch mit dem Buch: Der Haupterlös geht an die Jane-Goodall-Stiftung und an Topher White, der mit umgebauten Smartphones auf der ganzen Welt Regenwälder vor Wilderei schützt.

Der Bildband „Couchgeflüster“ von Albrecht von Weech ist im Kastner Verlag, Wolnzach, erschienen.