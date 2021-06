Beliebtes Fertighaus : „Familien sehnen sich nach mehr Freiraum“

In Deutschland entstehen immer mehr Fertighäuser. Erhöht die Corona-Pandemie weiter die Nachfrage?

Auch schon vor der Corona-Pandemie wurden deutschlandweit immer mehr Fertighäuser genehmigt und gebaut, unser Marktanteil wächst seit Jahren. Aber in den vergangenen Monaten beschäftigen sich noch mehr Menschen gedanklich mit einem Eigenheim mit Garten. Besonders Familien bekommen in der Pandemie beengte oder anderweitig suboptimale Wohnverhältnisse schonungslos zu spüren. Sie sehnen sich nach mehr Freiraum, Flexibilität und einem sicheren Rückzugsort. Ein individuell geplantes und schlüsselfertig errichtetes Holz-Fertighaus im ländlichen oder suburbanen Raum mit Garage, eigenem Garten und Arbeitszimmer ist die bevorzugte Wohnform von immer mehr Menschen hierzulande. Diesen Wunsch nehmen wir bei aktuellen Anfragen unserer Interessenten verstärkt wahr. Entsprechend sind die Auftragsbücher in unserem Unternehmen und in der Fertighausbranche insgesamt derzeit gut gefüllt.