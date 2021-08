Hanks Welt : Nach „Urlaub für alle“ kommt „Wohnraum für alle“

Aktualisiert am

In vier Wochen stimmen die Berliner über die Enteignung großer Wohnungskonzerne ab. Besser wäre es, das Wohnproblem konsequent kapitalistisch zu bekämpfen.

Auch in der deutschen Hauptstadt Berlin ist der Immobilienmarkt längst heiß gelaufen. Bild: Reuters

Am 26. September wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Die Berliner, bei denen gleichzeitig ein neues Abgeordnetenhaus gewählt wird, haben sich an diesem Tag ein besonderes Experiment vorgenommen: Sie stimmen ab über die Initiative „Deutsche Wohnen enteignen“. Immobilieneignern, die mehr als 3000 Wohnungen in ihrem Bestand haben, soll ihr Eigentum abgenommen werden.

Rainer Hank Freier Autor in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Mit der Vergesellschaftung wollen die Initiatoren der Aktion Wohnungen der Spekulation entziehen. Künftig soll Wohnraum gemeinnützig in einer Anstalt des öffentlichen Rechts (also eine Art „Wohn-ARD“) verwaltet werden. Das alles sollte man nicht als Schrulle antikapitalistischer Splittergruppen abtun. Nach einer Umfrage des Berliner Tagesspiegel bekommt die Enteignungsinitiative eine relative Mehrheit: 47 Prozent der im April Befragten äußerten sich zustimmend, 44 Prozent waren dagegen, rund zehn Prozent zeigten sich unentschieden. Selbst unter potentiellen CDU-Wählern votierte ein Drittel dafür, den Eigentümern ihr Eigentum wegzunehmen. Für den Schutz des Privateigentums legt sich laut einer Analyse des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut HWWI keine Partei ins Zeug.