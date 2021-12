Ungewöhnliche Architektur : Häuser mit Botschaft

Aktualisiert am

Mannheim traut sich was: Zwischen Kasernen sollen bewohnbare Buchstaben in die Höhe wachsen. Davon sollen nicht nur die künftigen Bewohner profitieren.

Ein O, das mit seiner blau schimmernden Fassade wie ein Himmelskörper aussieht, scheint am Stadtrand von Mannheim zu landen. Von der A 6, die um das Zentrum der Neckarmetropole führt, wird es weithin sichtbar sein. Daneben werden ein rotes M, ein gelbes E und ein grünes H stehen. Zusammen ergeben sie ein Wort: „HOME“ – Heimat. Das versprechen am Computer geschaffene Bilder.

Kevin Hanschke Volontär. Folgen Ich folge



Was wie eine Werbeaktion des Mannheimer Stadtmarketings klingt, ist ei­gentlich gebaute Sprache. Denn die Buch­staben sind keine gewöhnlichen Werbezeichen, sondern Wohngebäude und zugleich vier Hochpunkte, die in der ehemaligen Kasernensiedlung „Ben­jamin-Franklin-Village“ in der Neckarstadt entstehen sollen.