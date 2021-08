Ferienimmobilien : Paradies für Naturfreunde

Aktualisiert am

Wohnen wie Gott in Frankreich kann man nicht nur in der Provence. Die Franche-Comté ist im Kommen, nah und bietet traumhafte Immobilien. Doch der Wohntraum kann auch seine Tücken haben.

Zum Träumen: alte Mühle an der Saône im Örtchen Jonvelle Bild: F.A.Z.

Anfangs hat Maruta Dörr von einem Häuschen in der Provence geträumt. Womit es ihr wohl so geht wie vielen Deutschen. Leben wie Gott in Frankreich verbinden wir hierzulande zumeist mit Landstrichen wie Provence, Côte d’Azur, Normandie oder Bretagne – und allenfalls noch mit dem Elsass.

Dann aber setzte sich bei Dörr die Vernunft durch. Neun bis zehn Stunden Fahrt zum französischen Zweitwohnsitz wollten sich die Freiburgerin und ihr Mann nicht zumuten. Und die astronomischen Preise dort „hätten wir wohl auch nicht stemmen können“, wie sie einräumt. So konzentrierten die beiden ihre Suche auf näher liegende Gebiete, und weil das Elsass in ihren Augen zu sehr dem Schwarzwald gleicht, fiel ihre Wahl 2019 auf die Franche-Comté: Nicht einmal vierzig Einwohner hat der kleine Ort Charmes-Saint-Valbert im Departement Haute-Saône, in dem sie seitdem jedes freie Wochenende und alle Ferien verbracht haben, die unter Pandemiebedingungen möglich waren.