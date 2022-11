Pariser Viertel Gros-Caillou : Wohnungen zu Mondpreisen

Gros-Caillou ist ein Tummelplatz für Touristen. Unentwegt streifen sie durch das von Seine, Invalidendom und Eiffelturm umschlossene Viertel im mondänen 7. Pariser Arrondissement. An Attraktionen wie der vom Architekten Jules Lavirotte mit Sandsteinplatten verkleideten Jugendstilfassade in der Avenue Rapp mangelt es ebenso wenig wie an Unterkünften bis hinauf zum 5-Sterne-Hotel Juliana in der Rue Cognacq Jay. Wer als Tourist viel Geld für kleine Portionen ausgeben will, wird hier rund um die Militärhochschule und die Einkaufsstraße Rue Saint-Dominique problemlos fündig.

Gros-Caillou, benannt nach einem Grenzstein („gros“ und „caillou“ bedeuten auf Deutsch „groß“ und „Stein“), ist aber auch ein Ort für Politiker und Geschäftsleute, Kunstbeflissene und Diplomaten. Mehrere Botschaften stehen hier. In Seine-Nähe finden sich das Musée du quai Branly mit seiner Sammlung an außereuropäischer Kunst sowie das Museum über die Geschichte der Pariser Kanalisation. Das Café de l’Esplanade ist bekannt für Hintergrundrunden mit Journalisten und auf der Hauptschlagader des Quartiers, der Avenue Bosquet, hat der französische Arbeitgeberverband ebenso seinen Sitz wie die Internationale Organisation der Frankophonie. Das erklärt, warum in Gros-Caillou nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische verkehren, und es auch Restaurants mit moderaten Preisen gibt.