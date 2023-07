Der Bass lauter Technomusik stampft durch die engen Gassen des größten Küstenortes, der Chora. Ab und zu übertönt ihn das Gejohle von der Tanzfläche. Lichtblitze schießen im Rhythmus der Musik auf die weißen Mauern. Muskulöse Türsteher voller Goldschmuck und mit Sonnenbrillen auf der Nase begutachten das Klub-Publikum.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland.



Weiter südlich auf einer Landzunge am Strand von Mykonos geht es auf eine andere Art ausgelassen zu: In der exklusiven Bar Scorpios, die in der Szene als legendär gilt, gibt man sich „der Selbstentdeckung und dem Selbstausdruck hin auf einer Expedition in die Tiefen und Höhen der Klangkultur“, so die Selbstbeschreibung. „Musikalische Reisen zu einer berauschenden Mischung aus elek­tronischen und analogen Klängen“ auf mehreren Bühnen, bespielt von internationalen DJs, warten dort auf die Gäste. Tagsüber „teilen Heiler aus der ganzen Welt ihre Weisheit durch Atemübungen, Yoga-Sitzungen und schamanische Zeremonien“, lockt die Website.