Ferienimmobilien : Mit kleinem Budget zum Ferienhaus

Sechs Freunde haben einen Traum. Sie wollen sich ein Ferienhaus in der Nähe von Berlin kaufen. Jeder einzelne hat nicht genügend Geld, um sich diesen Wunsch allein zu erfüllen, außerdem finden sie die Idee schön, einen Ort gemeinsam zu gestalten. So weit, so gewöhnlich.

Ungewöhnlich ist, was nach mehr als einem Jahrzehnt aus dem Traum geworden ist. Es sind nicht sechs Freunde, denen zusammen ein Ferienhaus gehört, sondern 61 Genossen, die einen denkmalgeschützten Wasserturm im mecklenburgischen Waren an der Müritz betreiben.