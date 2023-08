Es gibt Pflanzen, die bereiten ganzjährig Freude. Egal wann man schaut, sie haben etwas zu bieten und überraschen immer wieder aufs Neue. Für Staudengärtnerin Franziska Thate gehören Wolfsmilchgewächse, botanisch Euphorbia, auf alle Fälle dazu. Sie sind ein Muss, gelten als Allrounder sowie als Überlebenskünstler im Beet und sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Die Gold-Wolfsmilch (Euphorbia polychroma ’Major‘) gehört zu diesen Freudepflanzen. Meist im April taucht die äußerst robuste ’Major‘ auf, blüht auffallend goldgelb im Mai, hält bis in den Oktober ihre halbkugelige Kissenform und verfärbt sich dann langsam zu einem herbstlichen Rot.

Franziska Thate findet nicht nur Gefallen an dieser Sorte. Die trockenheitsverträgliche Riesen- oder Palisaden-Wolfsmilch (Euphorbia characias ssp. wulfenii) stammt aus den osteuropäischen Gefilden und gehört zu den beliebtesten Sorten für den Garten. Was daran liegt, dass sie raumfüllend hoch bis zu anderthalb Metern wächst. Sie sorgt in Beeten für eine Art Skyline-Effekt und mag steinige Untergründe ebenso wie viele andere Standorte im Gartens. Auffallend ist ihr Aussehen. „Sie präsentiert sich in einem frischen Lindgrün und hat im Frühjahr leuchtend gelbe Blüten, die alle Blicke auf sich ziehen“, beschreibt Thate. Aufgrund ihrer Herkunft mag die Pflanze Sonne satt, braucht aber im Winter, wenn die Stängel immer noch als Gerüst im Beet stehen, etwas Schutz. Die übereifrigen Sämlinge suchen jede Möglichkeit, sich im Garten flächig auszubreiten.