Wilde Karde und Fenchel : Diese Pflanzen trotzen Hitze und Dürre

Dies ist absolut der Sommer meines Missvergnügens. Wer wie ich in Brandenburg lebt, hatte schon in den vergangenen Sommern Verdruss mit seinem Garten im berüchtigten Märkischen Sand. Zwar besitzt mein Staudenbeet immerhin lockeren humosen Boden. Doch in diesem Jahr ist es hier wüstenähnlich. In den vergangenen sechs Wochen stiegen die Temperaturen an etlichen Tagen hintereinander auf mehr als dreißig Grad, null Regen. Die Folge: So katastrophal sah mein Garten noch nie aus. Doch ausgerechnet in dieser heißen Phase habe ich mit manchen Pflanzen ein kleines Wunder erlebt – und einige wahre Hungerkünstler kennengelernt.



Da ich keine automatische Bewässerungsanlage besitze, schleppte ich ständig stundenlang den Wasserschlauch umher, dazu Hunderte Gießkannen. Fühlte mich wochenlang wie Sisyphus, bekam schlechte Laune, wenn schon morgens abermals gnadenlos die Sonne am wolkenfreien Himmel knallte. Mein Garten und ich, beide total erschöpft. Irgendwann kapitulierte ich. Macht doch, was ihr wollt, brüllte ich eines Morgens wutentbrannt mein Beet an.



Seitdem gieße ich nur noch das Gemüse und pampere jene wenigen Lieblinge, die auf keinen Fall verdorren dürfen. Doch getreu dem Hölderlin-Zitat „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“ gibt es bei all dem Frust auch Trost. Die Rettung, das sind die Wunder, mit denen uns die Natur immer wieder überrascht und beglückt. Pflanzen, die mit einem Fitzelchen Erde, winzigen Ritzen in Terrassenplatten, kaum oder sogar keinem Wasser klarkommen, ohne einen Fingerhut Dünger wundervoll blühen und mir demonstrieren: Guck mal, du bornierter Blindfisch, wie schön ich bin, geht doch auch so!









Es ist wie in der Oper, wo der Superstar plötzlich erkrankt, die Zweitbesetzung einspringen muss – und mit Bravour besteht. Applaus also für meine Superstars, die jetzt im Rampenlicht stehen.