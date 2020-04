Gartenplanung : Kleiner Garten mit großer Wirkung

Klare Linien und bloß kein wilder Pflanzenmix: Wie sich eine schmale Grünfläche in Szene setzen lässt, zeigt der Garten eines Wohnhauses in Düsseldorf.

In den Fugen der Mauerkrone wächst Moos. Jetzt im Frühling leuchtet es frisch grün im Kontrast zu den roten Backsteinen. Ein kleines Detail, doch keineswegs unwichtig. Das Moos verleiht Charme – der Mauer und damit dem Garten, den sie umgibt. Es ist ein kleiner Garten, gerade einmal 170 Quadratmeter groß, gelegen hinter einem denkmalgeschützten Altbau in einem ruhigen Wohnviertel Düsseldorfs, der in diesem Jahr zum Sieger des Wettbewerbs „Gärten des Jahres“ gekürt wurde. Verwunderlich ist das nicht. Klar gestaltet mit einem zentralen Essplatz, dem länglichen Wasserbecken und dem von Thymian gesäumten Natursteinweg zeigt er, was auch auf begrenztem Raum an gestalterischer Qualität möglich ist und wie gutes Gartendesign Haus und Außenbereich zu einer Einheit verbindet. Wohl ausgewählte Pflanzen und hochwertige Materialien tragen das Übrige bei.

Das Moos auf der Mauer ist nur eines der vielen Details, die für eine besondere Atmosphäre sorgen. Dazu gehören auch der Thymian, der locker über den Wegrand wächst, das dunkle, stille Wasser im rechteckigen Becken, die Stühle im dezenten Shabby Look am Essplatz. Und nicht zuletzt die Pflanzen: Kletterrosen und Eichblatthortensien, die frisch austreiben, charaktervolle mehrstämmige Apfeldorne und Kamelien im hinteren Bereich des Gartens, die gerade rot blühen. Kaum noch vorstellbar, dass hier bis vor wenigen Jahren lediglich eine Rasenfläche mit wenigen Gehölzen zu finden war.

„Bei einem kleinen Garten kommt es aufs Wesentliche an“, sagt Landschaftsarchitekt Bernd Franzen, der das Grundstück mit seinen Kollegen von „gartenplus – die gartenarchitekten“ gestaltet hat. Das Wesentliche heißt hier: klare Linien, reduzierte Materialien und Pflanzenauswahl.

Thymian spielt eine entscheidende Rolle

Im Gegensatz zu einem weitläufigen Garten auf dem Land dominieren auf knappen 170 Quadratmetern Haus und Grundstücksgrenzen. Sie geben Linien vor, die idealerweise im Design aufgegriffen werden. Hier ist das Wasserbecken nach der Achse des großen Fensters ausgerichtet, und die Bodenplatten sind so verlegt, dass ihre Fugen parallel zum Haus verlaufen. Das vermittelt Ruhe und Einheitlichkeit. Die Pflanzen dagegen sorgen dafür, dass das Bild nicht zu starr wird. Sie beleben das Grundgerüst.

Der Thymian (Thymus doerfleri ’Bressingham‘) spielt dabei eine entscheidende Rolle. Der wohlriechende Bodendecker, ein mediterranes Kraut, kann bei uns gut überleben, wenn die Winter nicht allzu eisig sind. Er kaschiert die Grenzen des leicht gewundenen Weges und bringt eine natürliche Anmutung hinein, genau wie die mehrstämmigen jungen Bäume. Beim Apfeldorn (Crataegus x lavallei ’Carrierei‘) handelt es sich um eine vor rund 150 Jahren entstandene Kreuzung von Weißdornen, ein Gehölz, das sich gut für städtische Pflanzungen eignet, da es auch Hitze und Trockenheit bestens verträgt. Aus den frühen weißen Blüten entstehen kirschgroße Früchte, die wie kleine Äpfel aussehen. Unterpflanzt sind sie von Lilientrauben (Liriope muscari ’Ingwersen‘), deren glattes, grünes Laub wie große Grashalme die meisten Winter gut übersteht. Im Spätsommer erscheinen lilafarbene Blüten. Im Frühjahr treiben die Elfenblumen (Epimedium x warleyense ’Orangekönigin‘) aus, die am Wasserbecken einen dichten Teppich bilden. „Hier geht es um das Zusammenspiel der Texturen“, sagt Franzen. Feine Thymianblättchen stehen neben glatten Lilientraubenhalmen und dem schönen Laub der ’Orangekönigin‘. Im kleinen Garten kann Verzicht ein Gewinn sein: Wäre hier anstelle der vorherrschenden Palette eine bunte Pflanzensammlung zu finden, entstünde eine deutlich unruhigere Kulisse.

Direkt am Essplatz sind zwei in Dachform gezogene Weidenblättrige Birnen (Pyrus salicifolia) gepflanzt, die an heißen Tagen Schatten spenden. Sie scheinen direkt durch die Bodenplatten zu wachsen, denn dort wurden kreisrunde Öffnungen für die Stämme ausgespart. Über allem thront ein alter Bergahorn, der schon seit Jahrzehnten im Garten steht. Und auch eine Kiefer aus dem Nachbargarten trägt zum Gesamtbild bei.