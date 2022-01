Planen, säen, ernten : Das Gartenjahr auf einen Blick

Januar: Zeit zum Planen

Entspannt lässt sich auf die nächsten Monate blicken. Was steht an im Garten? Wo soll etwas gepflanzt werden? Welche Gehölze oder Stauden eignen sich? Wenn es um Gemüse geht, ist ein Plan hilfreich – je detaillierter, umso besser. Er erleichtert es, alles im Blick zu behalten, wenn das Jahr an Fahrt aufnimmt. Denn wenn viel zu tun ist, wird schnell etwas vergessen, zum Beispiel das Nachsäen von Radieschen. Jetzt hat man Muße, sich gute Kombinationen zu überlegen, sodass im Sommer der Grünkohl die Erbsen ablöst und die Bohnen den Spinat. Ungewöhnlichere Gemüsesorten gibt es meist nicht im Baumarkt, sie können aber bestellt werden. Termine für Saatgutbörsen vormerken, sie finden oft im Februar statt. Wer unbedingt schon loslegen will, kann die Samen von Chilis an einem warmen, hellen Ort säen.

Februar: Bäume beschneiden

Krokusse und Winterlinge blühen, der Garten wird lebendiger. Doch ist im Freien noch nicht allzu viel zu tun, abgesehen vom Gehölzschnitt. Laub abwerfende Bäume und Sträucher werden an frostfreien Tagen beschnitten, etwa Apfelbäume und Hortensien. Damit sind die Weichen für das weitere Wachstum gestellt. Zierpflanzen wie der Blauregen werden gestutzt, um die Blüte zu fördern. Die bereits im Sommer gekürzten Triebe des Blauregens lassen sich noch einmal schneiden, dadurch wird die blaue Pracht im April doppelt so schön. Um von Juli, August an eigene Tomaten ernten zu können, kommen Ende Februar die Samen in die Erde: in Pflanzschalen auf der Fensterbank. Auch Kohlrabi kann vorgezogen werden. Vorsicht, er keimt schnell und will zum Licht – zu früh gesät, entstehen dünne, schwächliche Keimlinge.