Interview über Wildpflanzen : „Robust und schön“

Ein Bundesprojekt will dafür sorgen, dass heimische Wildpflanzen auf Balkonen, in Gärten und Grünanlagen wachsen. Landschaftsplanerin Bettina de la Chevallerie erklärt, warum das wichtig ist.

Wiesen-Flockenblume, Schafgarbe und Wilde Karde sollen die neuen Stars in unseren Gärten werden. Alles sind heimische Wildpflanzen, was heißt das eigentlich?

Wir halten uns an das Bundesnaturschutzgesetz, das „heimische“ Arten so definiert: Arten, die im Gebiet entstanden oder ohne menschliche Hilfe eingewandert sind oder eingebürgerte Pflanzen, die sich in freier Natur und ohne menschliche Hilfe über mehrere Generationen als Population erhalten. Als „gebietsheimisch“ werden dann Pflanzen bezeichnet, die aus Populationen einheimischer Sippen stammen, welche sich in einem bestimmten Naturraum über lange Zeit in vielen Generationsfolgen vermehrt haben.

Was ist an ihnen besser als an vielen Stauden in unseren Gärten?

Wir alle wissen um den drastischen Rückgang von Pflanzenarten, die Zerstörung kompletter Ökosysteme. Wir wissen, dass unsere Flora und Fauna verarmt, Insekten, Amphibien, Singvögel und Kleinsäuger immer weniger werden. Unsere heimischen Wildpflanzen aber besitzen als Nahrungsquelle für Insekten, Vögel und Tiere einen außerordentlich hohen ökologischen Mehrwert. Darüber hinaus sind es oft auch Heilpflanzen. Mit unserem Projekt „Tausende Gärten – Tausende Arten“ können wir Vielfalt pflanzen und all diese Tiere in den Garten locken.

Welche denn zum Beispiel?

Margeriten ziehen den Bienenkäfer an, die Wiesenflockenblume den bildschönen Falter „Kleiner Fuchs“, die Taubnessel bietet Gartenhummeln Nahrung, Gartenwollbienen mögen den Heilziest, und das Tagpfauenauge fliegt auf den Wasserdost. Obendrein sind diese Pflanzen äußerst robust gegenüber Klimaextremen.

Sie unterscheiden bei den heimischen Wildpflanzen vier Herkunftsbereiche: Nord, West, Ost und Süd. In Hamburg sollen sich die Leute also keine Pflanzen aus Bayern ansiedeln?

Es geht darum, Saatgut aus den jeweils vier unterschiedlichen Bereichen auch im entsprechenden Herkunftsgebiet zu vermehren und in die Gärten zu bringen: Die Waldakelei aus dem Nordostdeutschen Tiefland hat einen anderen Genpool als die Akelei aus dem Nordwestdeutschen Tiefland oder eine aus dem Westdeutschen Berg- und Hügelland. Sie sollten in Hamburg Pflanzen einbringen, die ihren Ursprung im Bereich Nord haben, umgekehrt in Bayern Wildpflanzen ansiedeln, die ihr Ursprungsgebiet im Süden haben, wo das Saatgut gesammelt wurde. Wir gehen davon aus, dass eine Pflanze, die über Jahrzehnte aus einer Region vermehrt wurde, eine genetische Differenzierung hat und sich an den regionalen Standort besser anpassen kann.

Was meinen Sie, wenn Sie von „gesicherter heimischer Herkunft“ sprechen?

Den Nachweis der Herkunftsqualität. Wir wissen, dass die heimischen Wildpflanzen aus den vier Bereichen aus Deutschland stammen, nicht aus Polen, Rumänien, Italien oder den Niederlanden. Es gibt eine Zertifizierung über unseren Kooperationspartner, den Verband deutscher Wildsamen- und Wildpflanzenproduzenten e.V. Wir wünschen uns Gärtnereien, die für uns produzieren, zertifizierte Pflanzen verkaufen und sich freiwillig zertifizieren lassen. Wir wollen keine Pflanzen auf den Markt bringen, die außerhalb Deutschlands wachsen und haben als Alleinstellungsmerkmal die Herkunft aus diesen vier Bereichen.

Wie überzeugen Sie Menschen, die es im Garten pflegeleicht und schön wollen?

Wildpflanzen sind meist pflegeleichter als Zierstauden. Wenn die Standort- und Bodenverhältnisse beachtet werden, brauchen die Pflanzen sogar viel weniger Wasser als Schmuckstauden oder Gemüsebeete. Schön ist außerdem relativ. Eine Wildpflanzenwiese oder ein gut gestaltetes Wildstaudenbeet wirkt sehr ansprechend und schön, denken Sie an eine Wildblumenwiese in den Alpen, ein Meer von weißen Blüten des Mädesüß nahe eines Flusstales in Sachsen oder an üppige Teppiche von Schlüsselblumen im Taunus.

Ein Netzwerk aus speziellen Gärtnereien ist geplant, was ist mit den Gartencentern der Baumärkte?

Das haben wir vor. Mein Kollege Stefan Schuller arbeitet daran, dass auch normale Gärtnereien Wildstauden nach unseren Kriterien aussäen und anpflanzen. Der „Verband Deutscher Gartencenter“ hat zugesagt, das von zweihundert Gartencentern hundert mitmachen, wenn die Logistik klappt. Ab Frühjahr 2021 können Sie von uns entwickelte Stauden-Pflanzpakete bekommen. Und unsere Produkte sollen torf- und pestizidfrei und die Töpfe recycelbar sein