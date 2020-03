Leberblümchen : Kostbare Winzlinge

In den Wald bringen sie Farbe, ehe sich das erste Grün zeigt. Leberblümchen leuchten lila im braunen Laub am Boden. Es sind schlichte Blüten, die dicht an dicht jedoch eine beeindruckende Wirkung haben. Europäische Leberblümchen (Hepatica nobilis) öffnen im März ihre Knospen, meist sind sie helllila, bläulich oder rosafarben. „Das blaue Frühlingskleinod“ nannte Karl Foerster sie. Ihren Namen verdanken sie dem dreigelappten Laub, das entfernt an eine Leber erinnert. Was er jedoch impliziert – bescheidene Pflänzchen –, wird den Hahnenfußgewächsen nicht gerecht. Denn trotz ihrer geringen Größe sind sie nicht zu unterschätzen. Schon in Form- und Farbvariation sind sie groß, im monetären Wert aber sogar wahre Riesen. Sammler zahlen Tausende von Euro für ein einziges Exemplar. Kleine Blumen mit großem Potential.

Denn die heimischen Pflanzen mit den schmalen lila Kelchblättern sind längst nicht alles, was die Gattung zu bieten hat. Da gibt es runde Blüten und sternförmige, halbgefüllte sowie gefüllte, die an Lotos oder winzige Pompons erinnern. Es gibt schneeweiße, grüne, gestreifte, gesprenkelte, schlichte und edle, pompöse, clownesk zweifarbige oder Blüten mit hauchzartem Farbverlauf.

Leberblümchen kommen in Europa, Nordamerika und Asien vor und werden anhand ihres Laubs in Gruppen unterteilt: Arten mit dreigelappten und Arten mit fünfgelappten Laubblättern. Die wichtigste Vertreterin der zweiten Gruppe ist das Siebenbürger Leberblümchen (Hepatica transsilvanica) – eine besonders robuste und frühblühende Art. Das größte Leberblümchen (Hepatica maxima) wächst in Korea, mit bis zu 40 Zentimetern Höhe mehr als doppelt so groß wie ein europäisches. Zur natürlichen Fülle an Formen und Farben kommen inzwischen unzählige Hybriden. Die Bandbreite ist so groß, dass Laien manche kaum als Angehörige der gleichen Gattung erkennen. Bei anderen wiederum vermögen nur Experten die feinen Unterschiede auszumachen.

Jürgen Peters kennt sie alle. In seiner Gärtnerei in Uetersen beherbergt er 1.200 Sorten. „Alle Wildformen, die es auf der Welt gibt“, außerdem etliche eigene Sorten wie ’Blaues Wunder‘ oder ’Frühlingsstern‘. Seit 40 Jahren hegt und pflegt er die Pflanzen und gehört damit zu den wenigen Menschen, die sich voll und ganz den Leberblümchen verschrieben haben. Abgesehen von einigen privaten Züchtern gibt es in ganz Europa nur eine Handvoll Gärtner mit Hepatica-Leidenschaft. In Deutschland sind es gleich zwei, denn auch Andreas Händel, selbst ernannter „Mister Hepatica“ aus Ketzin widmet sein Leben seit vier Jahrzehnten den Gewächsen. Seine Gärtnerei liegt in Brandenburg, seit der Wende stehen er und Peters in engem Austausch.

Hübsch und hart im Nehmen

Beide züchten sogenannte gartenwürdige Sorten, sprich: solche, die hübsch, aber hart im Nehmen sind und auch einen nicht so ganz optimalen Standort vertragen. Bis eine neue Sorte auf den Markt kommt, dauert es viele Jahre. Derzeit sind gefüllte europäische Leberblümchen besonders gefragt, stellen die Experten fest. Sie kommen in der Natur hin und wieder vor und werden von Gärtnern weitergezüchtet. „Damit könnte man sich eine goldene Nase verdienen“, sagt Peters. Doch dem trotzen die Leberblümchen durch ihre Lebensweise. Sie wachsen extrem langsam, bis aus einem Samenkorn eine verlässlich blühende Pflanze entstanden ist, vergehen mehr als fünf Jahre. Hinzu kommt: „Von 100 Sämlingen bleiben vielleicht zehn interessante übrig.“ Viele gefüllte setzen gar keine Samen an, und dann bleibt nur die Vermehrung durch das Teilen. So dauert es mehr als ein Jahrzehnt, bis aus einem Leberblümchen zwei oder vier werden. Eine Übung in Geduld.

Im Handel erhältliche Leberblümchen sind meist sechs bis sieben Jahre alt. „Da ist doch klar, dass man die nicht für 2,50 Euro verkaufen kann.“ Die günstigsten, unbenannte blaue, rosa oder weiße Sorten, kosten etwa das Vierfache, die „Besonderen“ jedoch ein Vielfaches. Für ganz spezielle Exemplare zahlen Sammler sogar 5.000 bis 7.000 Euro oder mehr. In Japan soll kürzlich ein Hepatica für rund 25.000 Euro versteigert worden sein – ein vielversprechendes Einzelstück, Einstiegsgebot von 8.000 Euro. Der Besitzer lässt sich quasi den Verdienstausfall auszahlen, der Käufer hofft auf neue, vielversprechende Sorten, die er mit der Pflanze züchten kann.