Wildstauden-Garten : Wer nicht durchhält, fliegt raus

In diesem Garten ist fast alles anders. Eine klassische Aufteilung sucht man ebenso vergeblich wie thematisch gestaltete Gartenzimmer. Nicht mal eingefasste Beete gibt es. Man kann diese Anlage zwar mit einem Blick überschauen, die Vielfalt jedoch ist nicht so leicht zu erfassen. Eigentlich ist es kein Garten, sondern eine gigantische Staudenwiese, vollgepfropft mit Hunderten von faszinierenden Pflanzen. Sie verweben sich zu einem geradezu magisch wogenden Blütenmeer. „Wildstaudenzauber“ hat Jochen Wegner sein Reich getauft, und dieser Zauber ist es, der jährlich viele Garten-Fans in das winzige Dörfchen Groß Potrems in Mecklenburg-Vorpommern zieht.

Denn hier sind 600 Wildstaudenarten in schönster Gemeinschaft vereint. Pflanzenschätze aus aller Welt. „Naturalistischer Gartenstil“ nennt Wegner ganz bodenständig sein Werk, Modebegriffe wie New German Style oder New Perennials vermeidet er bewusst. Es geht ihm um die „Wirkung des Gartens als Ganzes, seine Pflanzengestalten, seine Lichtstimmungen und Düfte – und das Wohlgefühl seiner Besucher“. Wegners Vision: ein „Arrangement in Erinnerung an die Natur“ zu kreieren. Einen Gestaltungsplan hatte er nie, die typische Gärtner-Regel für eine Rabatte – gestaffelt, vorne niedrige, hinten hohe Pflanzen, in der Mitte Solitäre – ignorierte er: „Gibt’s in der Natur doch auch nicht!“ Seine Annäherung an das Vorbild Natur sollte „Ästhetik, Vollkommenheit und Harmonie ausstrahlen“.