Trendobjekt Gartenhaus : Welche Hütte passt zu mir?

Wie viele Gartenhäuser es in Deutschland gibt, weiß niemand so genau. Sicher ist nur, es werden immer mehr. Schon seit Jahren wachse die Nachfrage stetig, sagt Rafael Bogatzki, Geschäftsführer des in Bonn ansässigen Herstellers Gartana. Als der ehemalige Holzhändler Anfang 2008 an den Start ging, war der Markt noch überschaubar. „Gartenhäuser gab es natürlich, aber die meisten waren klein, zweckmäßig und oft wenig ansehnlich.“ Das wollte Bogatzki ändern – und suchte sich für den Entwurf mit Karl-Heinz Schommer einen Architekten, dessen Häuser schon mehrfach Preise bekommen hatten. Schommer sollte für Gartana eine Laube entwerfen, die mit ihren reduzierten Formen und ausgewogenen Proportionen perfekt zur Architektur moderner Häuser passt.

Es war offenbar der richtige Gedanke zur richtigen Zeit, denn seit gut zehn Jahren boomt der Markt. Insgesamt werden in Deutschland jährlich geschätzte 350 000 bis 400 000 Gartenhäuser verkauft. Das Interesse an Lauben ist in den vergangenen Jahren so rasant gestiegen, dass sich längst nicht mehr nur Baumärkte oder Spezialanbieter den Kuchen teilen. Auch Supermarktketten wie Aldi, Lidl, Rewe und andere mischen mit – die Produktauswahl ist entsprechend groß.