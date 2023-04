So starten Sie gut in die Gartensaison

Blühende Saison : So starten Sie gut in die Gartensaison

Der April ist ein Monat, in dem Gärtnern wieder mehr Muskelkraft erfordert. Nach dem März, in dem viel zurückgeschnitten, noch mehr beobachtet und vorbereitet wird, geht es nun wirklich los. Die Tage sind länger, die Temperaturen et­was verlässlicher im Plus-Grad-Bereich, der grüne Daumen juckt, und die Er­wartungen sind hoch. Für Selbstversorgerin Antje Lobenstein, die in Erfurt eine kleine Gärtnerei betreibt und Obst, Gemüse, Kräuter, Schnittblumen und allerhand mehr für die Familie anbaut, ist der Gang ins Gewächshaus im Frühjahr ein tägliches Ritual: Dort wird ausgesät, getopft, gewässert, pikiert, wieder getopft, um viel Ernte in der Saison zu haben. Selbst im Freiland wachsen die Aufgaben.

Frühling ist Pflanzzeit für Gehölze, Sträucher, Stauden sowie Ge­müse- und Blumenpflanzen. Im April sind zwei Dinge für Antje Lobenstein elementar fürs Gärtnern: Geduld und immer ein Blick auf die Wettervorher­sage, denn Minustemperaturen können in einer Nacht fatale Folgen haben. Antje Lobenstein hat noch weitere Tipps für den Saisonstart: