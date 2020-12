Aktualisiert am

Ein Schimmer in der Krone

Lichtgestaltung im Garten : Ein Schimmer in der Krone

Mit der richtigen Beleuchtung im Garten geht es stimmungsvoll in die dunkle Jahreszeit. Dabei gibt es vieles zu beachten, damit das Licht weder zu hell noch zu dunkel wird.

Es muss nicht gleich so üppig sein wie im Königlichen Botanischen Garten in Madrid, um im eigenen Garten Wohlfühlatmosphäre mit Licht zu schaffen. Bild: dpa

Leuchtende Sterne ziehen wieder in die Gärten, ihre vielen Zacken strahlen im Advent und überhaupt im ganzen Winter. Am Ast eines Baumes hängt der wetterfeste Herrnhuter Stern, sein warmes Licht erleuchtet den Weg zur Haustür. Einige Zweige und Astgabeln des Baumes scheinen auf, das Holz, das für gewöhnlich in der Nacht verschwindet, tritt aus der Dunkelheit hervor. Selbst von drinnen, aus dem Haus, sieht man nun etwas vom Draußen.

Spot an im Grünen, sagen nun also Licht- und Leuchtendesigner. Der Garten werde ohnehin immer mehr zum erweiterten Wohnzimmer. Auch wenn man sich dort im Winter seltener aufhält – einen guten Blick ins Freie hätten viele trotzdem gerne. Schließlich sind die Außenflächen ein viel zu wertvoller Raum, als dass man sie über Monate im Dunkeln lässt. Gerade mit der energiesparenden LED-Technik ergeben sich dazu ganz neue Möglichkeiten. Einiges ist allerdings zu beachten, ein Lichtplan von Fachleuten ist sinnvoll, genau wie mit Lumen und Kelvin zu rechen, also mit Lichtstärken und Farbtemperaturen.