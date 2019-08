Aktualisiert am

So geht Gartenarbeit ohne Rückenschmerzen

FAZ Plus Artikel Richtig harken und mähen : So geht Gartenarbeit ohne Rückenschmerzen

Kein krummer Rücken: Auch im Garten kommt es auf die richtige Haltung an. Bild: Getty

Gartenarbeit ist eigentlich ein gutes Fitnesstraining, aber man kann auch sehr viel falsch machen. Wie gärtnert man rückenfreundlich?

Indem man vor allem ergonomische Regeln beachtet. Das ist wie bei der Küchenplanung, man muss die für sich individuelle richtige Höhe der Arbeitsplatte und die richtige Armlänge finden. Also alles im Garten, Werkzeuge und so weiter, an die Körpergegebenheiten anpassen.

In Ihrem Buch erläutern Sie, wie man einen Garten anlegt, in dem sich später rückenfreundlich und gelenkschonend arbeiten lässt. Was aber machen jene, die schon einen Garten – und Rückenschmerzen – haben?

Dann hilft nur noch eines: umgestalten, neu machen! Manchmal gibt’s einfach keine Tricks mehr. Eine steile Treppe, ein schräger Hang, aufwendige Beeteinfassungen, das ist einfach nicht körpergerecht. Entweder ändert man das von Grund auf, oder man macht sich weiterhin kaputt.