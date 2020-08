Die beiden kamen 1987 aus der DDR nach Frankfurt. Sie hatten einen Ausreiseantrag gestellt, der sie im Osten zu Außenseitern machte. In Dresden hatten sie sich in den Siebzigern während des Studiums an der Hochschule für Bildende Künste kennengelernt. Joachim Kuhlmann studierte Malerei, Grafik, Wandmalerei, bevor er ins Bildhauerfach wechselte und Meisterschüler in Halle bei Willi Sitte wurde. Schon in der DDR, später auch im Westen erhielt er mehrere Kunstpreise, zuletzt 2018 den Georg-Christoph-Lichtenberg-Preis für Literatur und bildende Kunst des Landkreises Darmstadt-Dieburg.

Elisabeth Kuhlmann hat in Galerien in Frankfurt und Darmstadt gearbeitet, heute verbringt sie die meiste Zeit in ihrem Künstlergarten, mehrere Stunden am Tag. Allein wenn im Herbst das Laub fällt, kommen mehrere Lastwagenladungen Blätter zusammen. Fühlen sich die beiden nicht manchmal einsam, so mitten im Wald? „Überhaupt nicht“, sagt sie. Der Garten ist ihre Zuflucht. „Wenn ich mal in der Stadt bin, bin ich immer froh, wenn ich hierher zurückkehren kann.“