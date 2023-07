Am Anfang machen alle Fehler. Die lang gestreckte Kiesauffahrt, die zu dem historischen Schindelhaus führt, ist von Zypressen, Buchsbaumkugeln und einem dichten Band dunkelrot blühender Rosen gesäumt. In den ersten Jahren, als der Garten Gestalt annahm, standen hier rund 20 englische Rosen des Züchters David Austin, erinnern sich Andreas und Veronika Sandmann. In die hatte sich das Paar verliebt, weil sie so intensiv dufteten. Doch die Pracht überlebte keine drei Jahre. Danach waren die Triebe erfroren und die Blüten mickrig. Denn das alte Forstamt steht auf einer Anhöhe in Sinntal- Altengronau. Der kleine Ort im hessischen Main-Kinzig-Kreis liegt am Rande des Spessarts und der Rhön. „Bis April haben wir manchmal nassen Schnee und späte Nachtfröste“, erzählt Andreas Sandmann.

Die englischen Züchtungen „funktionieren hier leider nicht“. Das weiß er heute, und daraus haben die beiden gelernt. „Bei uns müssen die Rosen widerstandsfähig sein.“ Anstelle der empfindlichen Engländerinnen entschieden sich die Sandmanns für alte Sorten wie die purpurne Gallica-Rose ’Tuscany‘ und die violette ’Violacea‘, die nun entlang des Kiesweges prächtig gedeihen. Rosafarbene und gelbe Akzente setzen die ’Duchesse de Montebello‘ und ’Postillion‘. Gallica- und Alba-Rosen sind robuste, duftende Überlebenskünstler, die kalte Nächte überstehen, aber in Zeiten des Klimawandels auch trockene Sommer, sagt Sandmann.