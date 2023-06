Wenn Karsten Künzler in seinem Garten Vögel, Insekten und anderes Getier zwischen Ästen, in Wiesen oder auf Mauern entdeckt, dann ist das Gartenglück für ihn. Stare, Blaumeisen, Amseln – selbst ein Spechtpaar und Eisvögel suchen in Abständen nach Futter. Wird es dunkel, ergänzen Vierbeiner das rege Hin und Her des Tages. Es ist ein Kommen und Fliegen. Künzler sieht sich das Spektakel aus der Ferne genussvoll an. Wenn sich alles tummelt, bedeutet das vielfältiges Leben. So muss für ihn ein Garten sein.

Sibylle Künzler freut sich mit, kümmert sich aber mit Leidenschaft um die Gestaltung der Staudenbeete, in denen es farbkräftig blüht. Es gibt verschiedene Bereiche, in denen mal Schatten, mal Sonne, mal ein Meer aus weißen oder blauen Blüten dominiert. Gemeinsam mit ihrem Mann genießt sie jeden Aufenthalt auf dem 2500 Quadratmeter großen Grundstück in Rastenberg, einer Kleinstadt rund 30 Kilometer nördlich von Weimar. Hier haben Künzlers über Jahre ihren Gartentraum verwirklicht.

Blühende Abwechslung

Ohne Rückschritte ging es aber nicht, und einer war gewaltig: Nach einer Pachtzeit von zehn Jahren musste das Ehepaar seinen heutigen Garten erst mal komplett räumen. Sie schütteten ihren Teich zu, gruben Gehölze aus, siedelten Buchs und Stauden zusammen mit Mauern und Co. in einen 900 Quadratmeter großen Schrebergarten um. Ein Albtraum. Nach fünf Jahren fragten sich die beiden, was aus ihrem alten Traumgarten nach dem angedachten Verkauf geworden sei. Die Antwort: „Nichts.“ Die Gartenfläche wurde weder verpachtet noch verkauft, sondern präsentierte sich als verwilderte und verunkrautete Brache. Karsten und Sibylle Künzler sahen ihre Chance, kauften das Areal und zogen zurück. Sie legten den Teich wieder an, die Obstgehölze fanden einen neuen Ort, der Buchs wanderte von Beet zu Beet, die Staudenflächen entwickelten sich.

Heute bedient ihr Garten Sehnsüchte und macht jährlich bei den „Open Gardens“ (siehe letzter Absatz) mit. An der Grundstücksgrenze plätschert leise die Lossa, ein Zufluss zur Unstrut. Auf den Flächen teilen sich zwei gärtnerische Philosophien den Raum. Naturnahes Gärtnern ist das Credo von Karsten Künzler. Der Pädagoge und Fachlehrer will zeigen, dass es im Garten auf einer begrenzten Fläche möglich ist, viel für die heimische Insektenwelt zu tun. Totholzhaufen und Benjeshecken bieten Tieren Schutz, die Streuobstwiese mit Wiesencharakter bleibt weitestgehend unberührt und wird nur zweimal im Jahr gemäht. Künzlers setzen zudem auf blühende Abwechslung. Die verantwortet Sibylle Künzler, gelernte Erzieherin. Mit Geschick plant und bepflanzt sie die Beete. Der Privatgarten, in dem sich Besucher nach Anmeldung umschauen können, zeigt sich als gelungenes Beispiel dafür, dass „naturnah“ und „attraktiv“ gut miteinander klarkommen, wenn man es geschickt angeht.

Karsten Künzler setzt strikt auf Ökologie. Insektizide, Pestizide oder chemische Düngungen gehören für ihn in keinen Garten. Die vielen Gemüsebeete reichert er mit Kompost an, Gründüngung mit Phacelia und Hülsenfrüchtlern verbessert den Boden und lockert das Erdreich, Fruchtfolgen vermindern Pflanzenkrankheiten. Aufs Umgraben wird weitestgehend verzichtet, um den Mikrokosmos im Boden nicht durcheinanderzubringen. Bestimmte Kulturen wie Erdbeeren be­kommen eine extradicke Mulchschicht, um Wasser länger im Boden zu halten. Naturnah muss nicht heißen, dass es wie Kraut und Rüben aussieht.

Dafür sorgt Sibylle Künzler mit ihren Beeten, die den Garten räumlich unterteilen. Neben einer kleinen Hütte mit schwedischem Charme befindet sich der „Weiße Garten“ mit Rosen, Pfingstrosen, Flammenblumen, Großen Sterndolden, Entenschnabel-Felberich, Storchschnabel, Margeriten und Gräsern, die, ähnlich wie die Rosen, Struktur in die Beete bringen. Rosen sind Favoriten, die sich königlich durch den Garten ziehen. Überall wachsen Strauch-, Kletter- und Rambler-Rosen. Zu den Lieblingen zählen die Jakobiterrose ’Maxima‘, die Austin-Sorte ’Heritage‘, die cremeweiße Moschusrose ’Moonlight‘, die duftende Strauchrose ’Westerland‘ oder die zartrosa Damaszenerrose ’Celsiana‘. Nicht fehlen darf die Kletterrose ’Bobby James‘, die sich jedes Jahr die Triebe aus der Seele wächst.