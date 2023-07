Diese Nachricht ist grandios für die Gartenwelt und strahlt weit über Großbritannien hinaus: Der englische National Trust (NT), mit 5,7 Millionen Mitgliedern Europas größte gemeinnützige Organisation für Kultur und Naturschutz, hat ein neues Juwel in seiner Schatzkiste. Zu rund 200 Preziosen, historischen Gebäuden und Gärten, gehört nun auch das Anwesen Munstead Wood in Godalming, Surrey. Jenes Haus samt Garten, in dem die Grand Dame Englischer Gartenkultur, Gertrude Jekyll, mehr als 30 Jahre bis zu ihrem Tod lebte und gärtnerte. In dieser privaten Keimzelle erwuchs der Prototyp des neuen Englischen Gartens.

Andy Jasper, Gartendirektor des NT, äußert sich begeistert über den Kauf: „Hier zeigt sich Jekyll’s typisch naturalistisches Design, ihr kühner Einsatz von Farben und innovativer Gebrauch alltäglicher Pflanzen. Es gibt kein besseres Beispiel für einen klassischen Englischen Garten.“ Und wenige, die wie Munstead Wood ein Gesamtkunstwerk aus Gartenkunst und Architektur sind.