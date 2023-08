Wer einen Garten anlegen will, hat allerhand Möglichkeiten. Die Vielzahl an Pflanzen ist dabei ebenso groß wie die der baulichen Elemente, Sitzbereiche, Hochbeete und Accessoires vom Wasserspiel über eine Schaukel bis hin zur trendigen Outdoorküche oder einem Trampolin für Kinder. Doch das Prinzip „Nichts ist unmöglich“ offenbart auch eine Schwierigkeit: Es gilt, sich zu entscheiden. Wer viel Gartenfläche besitzt, ist im Vorteil. Wer wenig hat, hat bei all den vielen Wünschen das Nachsehen.

Doch Kleines groß zu denken, dazu mit Atmosphäre und Gemütlichkeit, ist kein Hexenwerk und für Cynthia Nebel in ihren privaten Gartenprojekten längst Realität. Schließlich lag die durchschnittliche Gartengröße nach einer Erhebung der Hochschule Geisenheim 2021 bundesweit bei 377 Quadratmetern. „Fläche ist immer eine Herausforderung“, sagt Nebel. „Bei wenig Platz muss ich eben klüger planen, um geschickt das Gefühl von mehr Größe zu vermitteln.“ Wie so ein gelungenes Beispiel aussehen kann, ist noch bis in den Oktober auf der Landesgartenschau in Fulda zu erleben. Dort hat die Einrichtungs- und Gartengestalterin aus dem hessischen Karben gemeinsam mit ihrem 22 Jahre alten Sohn Cedric, der den Garten gebaut hat, ihren ersten Schaugarten verwirklicht. Wohnlich, blütenreich und divers ist er ausgestattet – und das auf nur 81 Quadratmetern Fläche.