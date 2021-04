Indoor-Gärtnern : „Wer Gemüse anbaut, ernährt sich gesünder“

Aktualisiert am

Platz ist auf der schmalsten ­Fensterbank: Auch wer keinen Garten hat, kann ernten. Tipps von der Expertin, wie es am besten klappt.

Für Parzellen im Schrebergarten stehen viele Menschen in Großstädten mittlerweile genauso Schlange wie für Wohnungen. Deshalb werden Küche, Wohnzimmer und Fensterbank oft zum kleinen Ernteparadies. Buchautorin und Bloggerin Carolin Engwert über den Boom des Gärtnerns in den eigenen vier Wänden und wie man erfolgreich damit anfängt.

Ist das große Interesse für die Indoor-Ernte einzig der Pandemie und dem Homeoffice geschuldet?

Ganz sicher nicht, aber jeder Lockdown in der Pandemie wird für viele zu einer Art Nährboden für neue Ideen. Das sind mal klassische Do-it-yourself-Projekte von Bauanleitungen über Dekoideen, oder es ist das Gärtnern. Der Anbau von Gemüse, Kräutern und Co. wird derzeit so phantasievoll umgesetzt wie manche Bastelarbeit.