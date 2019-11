Gartendesign : Die Herrin von Gresgarth Hall

David Sayer und sein Team sind den Ansturm gewöhnt. Entspannt lehnt der Chefgärtner am Eingang von Gresgarth Hall an einem Aufsitzrasenmäher und harrt der Dinge, die da kommen. Oder vielmehr der Fragen. Und die folgen mit einer Gewissheit wie das Amen in der Kirche, wenn mehrere hundert gartenverrückte Briten und Europäer an einem Sonntag im Monat das nahezu 50 000 Quadratmeter große Gelände durchstreifen und ganz berauscht sind von der durchkomponierten Schönheit der Staudenbeete, dem überbordenden Küchengarten, den prachtvollen Bäumen und dem Blick auf den romantischen Seerosenteich vor dem Herrenhaus mit seinen hohen, gotischen Fenstern. Was für ein Anwesen! Da stockt selbst erfahrenen Gartenbesuchern der Atem.

Der Head Gardener bleibt gelassen. Sayers, ein freundlicher Mann, arbeitet seit rund 30 Jahren inmitten dieser Pracht und hat sie mit erschaffen. Er kennt jeden Winkel, jeden Grashalm und jede Blüte. „Wie heißt dieses wunderbare große weiße Allium? Welchen Namen trägt der rosafarbene Hartriegel gleich am Flussufer, die riesige Wiesenraute oder der weiße Phlox im hinteren Staudengarten?“ Die Fragen der Gäste prasseln auf ihn ein.