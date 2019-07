Gärtnern in der Kiste : Ein Hoch auf das Hochbeet

Diese Kiste hat blitzartig Karriere gemacht! Kaum noch Garten, Balkon oder Terrasse ohne Hochbeet. Selbst Museen haben das Hochbeet zum „It“-Objekt erkoren. In Berlin bietet die Berlinische Galerie, Museum für Moderne Kunst, in ihrem Garten gemeinsam mit den Kreuzberger Prinzessinnen-Gärten, Treffpunkt für trendige Metropolen-Gärtner, Workshops zum Bau von Hochbeeten an. Und seitdem sogar in den Gartenabteilungen der Baumärkte Hochbeete zum Selbstbau präsentiert werden, ist die Kiste in der Mitte der grünen Gesellschaft gelandet. Kein Wunder, denn anders als so oft, wird hier nicht ein eigentlich überflüssiges Produkt mit geschicktem Marketing lanciert. Das Hochbeet ist wirklich sinnvoll.

Es gibt viele Gründe, eins anzulegen. Es ist ideal bei beengtem Platz und beschert Ernte selbst ohne einen Garten. Es ermöglicht einen intensiveren Anbau durch die schnellere Erwärmung des Bodens. So wachsen zum Beispiel Radieschen, Möhren und Salate schon im April dank eines Frühbeetaufsatzes. Außerdem währt die Saison länger, denn im Hochbeet wachsen Gemüse und Salat bis in den Herbst oder sogar Winter hinein. Richtig befüllt, läuft die Kompostierung im Beetinnern von allein ab. Dadurch sind zusätzliche Dünger meist unnötig. Das macht den Anbau ökologisch und obendrein ökonomisch.

Ein weiterer großer Vorteil dieser Anbaumethode: Man ist unabhängig von den lokalen Bodenverhältnissen. Weder schwerer Lehmboden wie in Mecklenburg-Vorpommern oder karger Sandboden wie in Brandenburg beeinflussen das Gärtnern. So lassen sich auch begehrte Delikatessen anbauen, die am Standort sonst nur in mühevoller Plackerei oder gar nicht gelingen würden. Einfach perfekt, wenn köstliche Salate, Kräuter, Auberginen oder aromatische Erdbeeren keine „Bückware“ mehr sind, sondern in luftiger, komfortabler Pflück-Höhe gedeihen. Gerade ältere Generationen, aber längst nicht mehr nur sie, schätzen das Hochbeet, weil lästiges und mühseliges Bücken entfällt und man dadurch bis ins hohe Alter rücken- und knieschonend Gartenarbeit und Ernteglück genießen kann.

Das Hochbeet ist nicht nur praktisch

Nicht zuletzt bietet die kompakte Kiste Schutz vor unerwünschten Gästen wie Wühlmäusen (Schutzgitter nicht vergessen!) und Schnecken. Die kriechen zwar dennoch nach oben, aber dank angebrachter Schneckenkante und/oder einem Kupferband ist ihnen der Eintritt ins Paradies verwehrt.

Das Hochbeet hat sich aus der alten gärtnerischen Kulturtechnik des Hügelbeetes entwickelt. Inzwischen ist es für urbane Gärtner und alle Hipster in Großstädten zum trendigen Statement avanciert, die sich mit diesem Kasten auf dem Dachgarten oder Balkon zumindest teilweise selbst versorgen können. Aber auch in bodenständigen Gärten jenseits der Großstädte und in Schrebergärten hat das Hochbeet Einzug gehalten. Inzwischen gibt es viele Angebote, für jeden Geschmack und Geldbeutel. Zudem soll es nicht nur praktisch, sondern möglichst auch ästhetisch sein. Schließlich will man keinen klobigen Kasten als Trumm mitten zwischen den Rosen haben.

Die Palette reicht von Hochbeeten aus diversen Hölzern, Metall oder Kunststoff bis zu eleganten Einfassungen aus geflochtener Weide oder Haselrute. Diese Umzäunung fand sich schon in Bauern- und Klostergärten des Mittelalters, wirkt sehr natürlich und ist gerade in naturnahen Gärten der schönste Schmuck. Der Nachteil: Trotz innerer Einfassung mit Folie unterliegt dieses Naturmaterial einem ebenso natürlichen Verrottungsprozess, nach spätestens zehn Jahren ist die Einfassung morsch und muss erneuert werden.