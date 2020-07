Gestaltung von Gärten : „Rindenmulch und Kies sind ökologisch tot“

Sie wollen eine neue Natur pflanzen. Was heißt das?

Pflanzen sind für uns keine reine Dekoration in Gärten oder öffentlichem Grün. Unsere designed plant communities sind von der Natur inspiriert und haben mehr Funktion, Tiefe, Diversität. Wir besetzen so viele ökologische Nischen wie möglich mit Pflanzen – nicht nur horizontal und vertikal, sondern auch temporär. Damit regen wir an, dass sich neue Ökosysteme entwickeln. Es kommt uns nicht darauf an, dass eine bestimmte Pflanze genau an dem Fleck wächst, wo wir sie vor Jahren mal hingesetzt haben. Es geht uns darum, dass sich neue Populationen bilden.