Frühlingsfieber : Wenn die Tulpen blühen

Mit den ersten Sonnenstrahlen leuchten uns überall Narzissen, Tulpen und Co. entgegen. Fans der Zwiebel zieht es bis Mitte Mai zum Keukenhof in Holland.

Sie stehen stramm in Reih und Glied, doch martialisch ist bei dieser Aufstellung wenig. Stattdessen Farbe satt: mal als nicht enden wollender Teppich, der quer durch die Landschaft läuft, mal als Insel mit großer Farbintensität. Dann gibt es harmonische Kombinationen mit Traubenhyazinthen oder Narzissen, nicht zu vergessen die kribbelbunten Flächen. Der Keukenhof südwestlich von Amsterdam ist das Ziel einer großen Verführung. Wer sich an Zwiebelgewächsen nicht sattsehen kann, ist hier goldrichtig. Nirgends auf der Welt werden Tulpe, Narzisse, Hyazinthe und viele andere Zwiebelpflanzen so aufregend inszeniert und vergöttert wie in dem kleinen Ort Lisse. Nichts wird dem Zufall überlassen, Präzision ist alles.

40 Gärtnerinnen und Gärtner bereiten vor, was über eine Million Besucher in den wenigen Wochen von April bis Mai bestaunen. Sieben Millionen Blumenzwiebeln verwandeln den Ort in ein farbenfrohes Blumenmeer. Je bunter, desto mehr Wirkung. Je größer, desto mehr Frühling. Nach den kühlen, tristen und eintönigen Aprilwochen wird der Keukenhof zum großen Hach-Moment.