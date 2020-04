Erfurter Egapark : Ein Garten wechselt das System

Blühende Landschaften gab es auch in der DDR. Dort hat der Egapark in Erfurt Gartengeschichte geschrieben. Was ihn ausmacht, soll auch die Buga 2021 zeigen.

Es geht routiniert, schnell und palettenweise. Hornveilchen, Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht und Primeln in verschiedenen Farben werden ins Beet gepflanzt. „Wild. Wächst. Blüht“ ist das Motto. Ein kompositorisches Potpourri auf Basis der Pflanzenpläne der vergangenen acht Jahre. Rundherum tobt der Baustellenlärm, ein kakophonisches Potpourri, das hörbar macht, dass mit der nächsten Bundesgartenschau etwas Großes entstehen wird. Doch die beiden Gärtnerinnen lassen sich nicht aus der Ruhe bringen und pflanzen uhrwerkpräzise Frühblüher an Frühblüher, bis der dunkle Boden kleine Blumeninseln und die Tristesse dieses Frühlingstages etwas dekorative Farbpracht bekommt. Das große Ereignis Buga sorgt für Betriebsamkeit in den Gärten und Parks von Erfurt. Es wird gefällt und gepflanzt, sich geärgert und gefeiert, restauriert und renaturiert. Vor allem der Egapark, Herz der künftigen Bundesgartenschau, bekommt mehr als nur ein Facelifting. Der denkmalgeschützte Park wird fit gemacht für die Zukunft. Rund zwei Millionen Gäste sollen die Blumenstadt Erfurt im kommenden Jahr besuchen, prognostizieren die Experten.

Mit vielen Besuchern kommt der Park, der im Eingangsbereich selbstbewusst als Garten Thüringens bezeichnet wird, spielend klar. Besonders der Blick zurück erweist sich als durchaus lohnend. „Dieser Park hat bereits mehrfach Gartengeschichte geschrieben“, erzählt Martin Baumann, oberster Denkmalpfleger für Gartenkultur in Thüringen. Auch wenn der Tagesbesucher eher die vielfältigen Pflanzungen oder botanischen Raritäten im Auge hat, flaniert er wissentlich oder unwissentlich durch eine faszinierende Historie: Im Jahr 1873 fing alles an. Mit der Entfestigung der Stadtfestung Cyriaksburg übernahm ein kleiner Verschönerungsverein die Aufgabe, Bänke aufzustellen und erste Wege anzulegen. Sechzig Jahre später gab es die ersten parkartigen Gestaltungen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte der Erfurter Stadtrat die grüne Lunge der Domstadt weiter voranbringen. Ein Kulturpark mit vielfältigen Bildungsangeboten entstand dort. Schon damals lockte der Slogan „Erfurt blüht“ mehr als eine halbe Million Menschen in die Grünflächen auf den Cyriaksberg. Für die damalige Zeit ein beachtlicher Erfolg, denn die heile Welt zwischen Dahlien, Heide, Sonnenblumen und Kakteen war willkommene Abwechslung nach dem Krieg. Die Schau wirkte wie ein Farbrausch voller Exotik auf die Besucher. „Angesichts des Nahrungsmangels sollte hier gezeigt werden, wie man den Gartenbau effektiver betreiben kann. Dazu gab es Lehrveranstaltungen und Blumen en masse für die geschundene Seele“, erzählt Baumann, der die Geschichte des Parks in einem lesenswerten Buch beschrieben hat.

Gartenbau ist fester Bestandteil von Erfurts Identität

Die Grundlage fürs Gärtnern war in der Stadt schon vorhanden. „Blumenstadt“ nennt sich Erfurt bis heute im Beinamen. Gartenbau prägte die Region, war fester Bestandteil der städtischen Identität. 1950 gab es die erste regionale Gartenschau unter Beteiligung von mehr als hundert Ausstellern. In dieser Zeit wurden die ersten symmetrischen Geländestrukturen angelegt. Die Schau wurde ein Erfolg, und so reifte der Gedanke, weitere Großveranstaltungen in die Stadt zu bringen. So groß der Wille war, in Ost wie West mit Gartenschauen zu punkten, so unterschiedlich waren die Schwerpunkte. In Erfurt ging es, anders als im Westen, nicht um eine Hausgartenschau mit Freizeitangeboten und Spielplätzen, sondern um die Leistungsfähigkeit des Sozialismus.