Ecoland Club : Chinesische „Schrebergarten 2.0“ auf Expansionskurs

Angestellte pflanzen und ernten. Kameras überwachen die Parzelle. In chinesischen Kleingärten läuft einiges anders als bei uns. Nun will der Initiator sein Konzept auch nach Deutschland bringen.

Im Süden Schanghais, 50 Kilometer vom Zentrum entfernt, weht im Wind der Inbegriff von deutscher Spießigkeit. Da ist sie, die schwarz-rot-goldene Fahne, die in kaum einem deutschen Schrebergarten fehlen darf. Hier, im Fengxian-Bezirk, flattert sie unter dem kommunistischen Rot der Flagge Chinas, auf dem neben dem großen gelben Stern – der Partei – fünf kleinere die gesellschaftlichen Schichten des Landes symbolisieren: Arbeiter, Bauern, Kleinbürger und die Bourgeoisie. Hier, in Chinas erstem Schrebergarten, hat eindeutig letztere Klasse die Macht.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. Folgen Ich folge

Eine Parzelle von acht mal acht Metern zur Pacht kostet im „Ecoland Club“, einem Schrebergarten nach deutschem Vorbild, im Jahr 5000 Yuan, umgerechnet 655 Euro. In Deutschland beträgt die durchschnittliche Parzellengröße in Schrebergärten laut einer Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung 370 Quadratmeter. Der jährliche Pachtzins pro Quadratmeter wird mit 18 Cent angeben. In Schanghai zahlen die Pächter 10,25 Euro. Also etwas weniger als für eine Wohnung in der Partnerstadt Hamburg.